Mokshada Ekadashi 2025 Date: 30 नवंबर या 01 दिसंबर, कब है मोक्षदा एकादशी? यहां पढ़ें तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष चीजों का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मोक्षदा एकादशी (Mokshada Ekadashi 2025) व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। व्रत का पारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में।

मोक्षदा एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Mokshada Ekadashi 2025 Date and Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 09 बजकर 29 मिनट पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 01 दिसंबर को रात 07 बजकर 01 मिनट पर होगा। ऐसे में 01 दिसंबर (Kab hai Mokshada Ekadashi 2025) को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाएगा।

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 05 बजकर 11 मिनट से 06 बजकर 05 मिनट तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 01 बजकर 57 मिनट से 02 बजकर 39 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 05 बजकर 23 मिनट से 05 बजकर 50 मिनट तक

निशिता मुहूर्त - रात 11 बजकर 46 मिनट से 12 बजकर 40 मिनट तक

मोक्षदा एकादशी 2025 व्रत पारण टाइम (Mokshada Ekadashi 2025 Vrat Paran Time)

इस व्रत का पारण 02 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 06 बजकर 51 मिनट से 09 बजकर 04 मिनट तक है। इसके बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए।