Aaj ka Panchang 23 November 2025: रविवार के दिन बन रहे कई मंगलकारी योग, यहां पढ़ें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 23 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर रविवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पूजा करने से कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। इस दिन कई योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 23 November 2025) के बारे में।

तिथि: शुक्ल तृतीया

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: रविवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल तृतीया-सायं 07 बजकर 24 मिनट तक

योग: धृति- दोपहर 12 बजकर 09 मिनट तक

करण: गरज - सायं 07 बजकर 24 मिनट तक

करण: वणिज - पूर्ण रात्रि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 05 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 25 मिनट पर

चंद्रोदय: प्रातः 09 बजकर 31 मिनट पर

चंद्रास्त: सायं 07 बजकर 37 मिनट पर सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: धनु आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक

अमृत काल: दोपहर 12 बजकर 21 मिनट से दोपहर 02 बजकर 07 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: सायं 04 बजकर 05 मिनट से सायं 05 बजकर 25 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 05 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 07 मिनट से दोपहर 01 बजकर 27 मिनट तक