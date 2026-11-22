आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 22 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और व्यतीपात योग का पावन संयोग बन रहा है।

रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने के कारण इस दिन अत्यंत फलदायी रवि प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। आज का दिन भगवान शिव और सूर्यदेव की विशेष कृपा पाने के लिए शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त राहुकाल (Aaj ka Panchang 22 November 2026) का समय समेत आदि जानकारी।

तिथि: शुक्ल पक्ष त्रयोदशी

मास: कार्तिक

दिन: रविवार

संवत्: 2083 तिथि: शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी – अगले दिन तड़के 02 बजकर 36 मिनट (23 नवंबर) तक, फिर चतुर्दशी तिथि

योग: व्यतीपात – रात्रि 11 बजकर 29 मिनट तक, फिर वरीयान

करण: कौलव – दोपहर 03 बजकर 51 मिनट तक

करण: तैतिल – अगले दिन तड़के 02 बजकर 37 मिनट (23 नवंबर) तक, फिर गरज

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 49 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 25 मिनट

चंद्रोदय का समय: दोपहर 03 बजकर 30 बजे

चंद्रास्त का समय: अगले दिन तड़के 05 बजकर 07 मिनट (23 नवंबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मेष राशि में स्थित हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

अमृत काल: रात्रि 09 बजकर 33 मिनट से रात्रि 11 बजकर 02 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: सायं 04 बजकर 06 मिनट से सायं 05 बजकर 25 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 06 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 07 मिनट से दोपहर 01 बजकर 27 मिनट तक

आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव अश्विनी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

अश्विनी नक्षत्र: अगले दिन तड़के 04 बजकर 15 बजे (23 नवंबर) तक, फिर भरणी

नक्षत्र स्वामी: केतु

राशि स्वामी: मंगलदेव

देवता: अश्विनी कुमार (देवताओं के चिकित्सक)

प्रतीक: घोड़े का सिर

सामान्य विशेषताएं: आकर्षक, सुंदर, आभूषण-प्रेमी, तेज बुद्धि, शांत, साहसी, बलवान, स्वस्थ, फुर्तीला, आत्मविश्वासी, खेल-प्रेमी, आक्रामक, क्रोधी।