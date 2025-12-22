Language
    Aaj ka Panchang 22 December 2025: आज है पौष की द्वितीया तिथि, बन रहे मंगलकारी योग, जानें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 22 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान् ...और पढ़ें

    Aaj ka Panchang 22 December 2025: आज का पंचांग  

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 22 दिसंबर को सोमवार का दिन पड़ रहा है। यह दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, महादेव की साधना करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 22 December 2025) के बारे में।

    तिथि: शुक्ल द्वितीया
    मास पूर्णिमांत: पौष
    दिन: सोमवार
    संवत्: 2082

    तिथि: शुक्ल द्वितीया – प्रातः 10 बजकर 51 मिनट तक
    योग: ध्रुव – दोपहर 04 बजकर 41 मिनट तक
    करण: कौलव – प्रातः 10 बजकर 51 मिनट तक
    करण: तैतिल – रात्रि 11 बजकर 34 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 10 मिनट पर
    सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 29 मिनट पर
    चंद्रोदय का समय: प्रातः 09 बजकर 01 मिनट पर
    चंद्रास्त का समय: सायं 07 बजकर 28 मिनट पर

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 59 मिनट से दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक
    अमृत काल: 23 दिसंबर को रात्रि 10 बजकर 37 बजे से रात्रि 12 बजकर 21 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: प्रातः 08 बजकर 28 मिनट से प्रातः 09 बजकर 45 मिनट तक
    गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 37 मिनट से दोपहर 02 बजकर 55 मिनट तक
    यमगण्ड: प्रातः 11 बजकर 02 मिनट से दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे।
    उत्तराषाढ़ नक्षत्र: 23 दिसंबर को प्रातः 05 बजकर 32 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: परिश्रमी, धैर्यवान, मजबूत, गठीला शरीर, लंबी नाक, तीखे नयन-नक्श, दयालु, अच्छे भोजन और संगति के शौकीन, ईमानदार, विश्वसनीय, बुद्धिमान और दूरदर्शी
    नक्षत्र स्वामी: सूर्य देव
    राशि स्वामी: बृहस्पति देव, शनि देव
    देवता: विश्वदेव (अप्रतिद्वंद्वी विजय के देवता)
    प्रतीक: हाथी का दांत या छोटा बिस्तर

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।