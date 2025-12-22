Aaj ka Panchang 22 December 2025: आज है पौष की द्वितीया तिथि, बन रहे मंगलकारी योग, जानें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 22 दिसंबर को सोमवार का दिन पड़ रहा है। यह दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, महादेव की साधना करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 22 December 2025) के बारे में।

तिथि: शुक्ल द्वितीया

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: सोमवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल द्वितीया – प्रातः 10 बजकर 51 मिनट तक

योग: ध्रुव – दोपहर 04 बजकर 41 मिनट तक

करण: कौलव – प्रातः 10 बजकर 51 मिनट तक

करण: तैतिल – रात्रि 11 बजकर 34 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 10 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 29 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: प्रातः 09 बजकर 01 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: सायं 07 बजकर 28 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 59 मिनट से दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक

अमृत काल: 23 दिसंबर को रात्रि 10 बजकर 37 बजे से रात्रि 12 बजकर 21 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 08 बजकर 28 मिनट से प्रातः 09 बजकर 45 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 37 मिनट से दोपहर 02 बजकर 55 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 11 बजकर 02 मिनट से दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक