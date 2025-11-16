Aaj ka Panchang 16 November 2025: वृश्चिक संक्रांति पर बन रहे ये शुभ योग, एक क्लिक में पढ़ें दैनिक पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 16 नवंबर को मार्गशीर्ष (Margashirsha Month 2025) माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और सूर्यदेव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज वृश्चिक संक्रांति मनाई जा रही है।

वृश्चिक संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की उपासना करने से करियर और कारोबार में सफलता मिलती है। वृश्चिक संक्रांति के अवसर पर कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 16 November 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण द्वादशी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: रविवार

संवत्: 2082 तिथि: 17 नवंबर को द्वादशी प्रातः 04 बजकर 47 मिनट तक

योग: विष्कंभ प्रातः 06 बजकर 47 मिनट तक

करण: कौलव दोपहर 03 बजकर 40 मिनट तक

करण: 17 नवंबर को तैतिल रात्रि 04 बजकर 47 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 45 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 27 मिनट पर

चंद्रोदय: 17 नवंबर को प्रातः 04 बजकर 02 मिनट पर

चंद्रास्त: दोपहर 03 बजकर 04 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

पक्ष: कृष्ण आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: सायं 07 बजकर 32 मिनट से रात्रि 09 बजकर 18 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: सायं 04 बजकर 07 मिनट से सायं 05 बजकर 27 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 07 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से दोपहर 01 बजकर 26 मिनट तक



उत्पन्ना एकादशी 2025 व्रत पारण टाइम (Utpanna Ekadashi 2025 Vrat Paran Time)

उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय दोपहर 12 बजकर 55 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 08 मिनट तक है।

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव आज हस्त नक्षत्र में रहेंगे।

हस्त नक्षत्र: 17 नवंबर को रात्रि 02 बजकर 11 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: साहसी, दानशील, निर्दयी, चालाक, परिश्रमी, ऊर्जावान, झगड़ालू, प्रेरणादायक, बुद्धिमान चंद्रमा और खेल में कौशल

नक्षत्र स्वामी: चंद्रमा

राशि स्वामी: बुध देव

सविता - सूर्योदय के देवता

प्रतीक: हाथ या बंद मुट्ठी

वृश्चिक संक्रांति का धार्मिक महत्व वृश्चिक संक्रांति वह दिन है जब सूर्यदेव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। यह परिवर्तन आत्मचिंतन, साधना और तप का समय माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की उपासना से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और आत्मबल बढ़ता है।