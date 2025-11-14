Vrishchik Sankranti 2025: क्यों खास है तुला-वृश्चिक संक्रांति? जानें स्नान-दान का धार्मिक महत्व

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। 16 नवंबर 2025 को सूर्यदेव का तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा, जिसे वृश्चिक संक्रांति (Vrishchik Sankranti 2025) कहा जाता है। यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस परिवर्तन के साथ ऊर्जा का प्रवाह बाहरी संतुलन से आंतरिक गहराई की ओर मुड़ता है। तुला राशि जहां न्याय, संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है, वहीं वृश्चिक राशि आत्मचिंतन, तपस्या और रूपांतरण की ऊर्जा देती है। इसलिए यह संक्रांति आत्मविश्लेषण, ध्यान और साधना के लिए श्रेष्ठ काल मानी जाती है। इस दिन स्नान, सूर्य अर्घ्य और दान से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।

स्नान-दान का धार्मिक महत्व वृश्चिक संक्रांति के दिन स्नान और दान का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। इस पवित्र अवसर पर प्रातः काल सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों, सरोवरों या घर के शुद्ध जल में स्नान करने से तन और मन दोनों की शुद्धि होती है। स्नान के उपरांत सूर्यदेव को जल अर्पित कर अर्घ्य दिया जाता है और उनके प्रति आभार प्रकट की जाती है, जिससे आत्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। धर्मग्रंथों के अनुसार इस दिन तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न, घी और दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि वृश्चिक संक्रांति पर श्रद्धा से किया गया दान व्यक्ति को न केवल वर्तमान जीवन में सुख-समृद्धि देता है, बल्कि आने वाले जन्मों में भी पुण्य का संचय करता है।