Aaj ka Panchang 15 October 2025: आज है कार्तिक माह की नवमी तिथि, बन रहे कई योग, पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 15 अक्टूबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इसी तिथि पर भगवान भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही बिगड़े काम पूरे होते हैं। आज कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 15 October 2025) के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिथि: कृष्ण नवमी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण नवमी प्रात: 10 बजकर 33 मिनट तक

योग : 16 अक्टूबर को साध्य प्रात: 02 बजकर 57 मिनट तक

करण : गरज प्रात: 10 बजकर 33 मिनट तक

करण : वणिज रात्रि 10 बजकर 29 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 22 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 51 मिनट पर

चंद्रमा का उदय: 16 अक्टूबर को रात्रि 01 बजकर 28 मिनट पर

चन्द्रास्त: प्रातः 02 बजकर 33 मिनट पर सूर्य राशि: कन्या

चंद्र राशि: कर्क

पक्ष: कृष्ण शुभ समय अवधि

अभिजीत मुहूर्त : कोई नहीं

अमृत काल : 16 अक्टूबर को प्रात: 01 बजकर 10 मिनट से 02 बजकर 49 मिनट तक अशुभ समय अवधि

राहुकाल : प्रात: 12 बजकर 07 बजे से प्रात: 01 बजकर 33 मिनट तक

गुलिकाल : प्रात: 10 बजकर 40 बजे से दोपहर 12 बजकर 07 मिनट तक

यमगण्ड : प्रात: 07 बजकर 48 बजे से प्रात: 09 बजकर 14 मिनट तक