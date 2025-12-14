Aaj ka Panchang 14 December 2025: आज है कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, पंचांग से जानें शुभ योग और राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 14 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पूजा करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और कारोबार में सफलता मिलती है। आज कई मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 14 December 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण दशमी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: रविवार

संवत्: 2082 तथि: कृष्ण दशमी - सायं 06 बजकर 49 मिनट तक, फिर एकादशी

योग: सौभाग्य - प्रात: 11 बजकर 45 मिनट तक

करण: विष्टि - सायं 06 बजकर 49 मिनट तक

करण: बव - पूरी रात सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 06 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 26 बजकर पर

चंद्रोदय: 15 दिसंबर को प्रात: 02 बजकर 50 बजकर पर

चंद्रास्त: दोपहर 01 बजकर 34 मिनट पर आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रात: 11 बजकर 55 मिनट से दोपहर 12 बजकर 37 मिनट तक

अमृत काल: 15 दिसंबर को प्रात: 03 बजकर 59 मिनट से 05 बजकर 46 मिनट तक (Image Source: AI-Generated)

आज के अशुभ समय राहुकाल: सायं 04 बजकर 08 मिनट से सायं 05 बजकर 26 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 51 मिनट से सायं 04 बजकर 08 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 16 मिनट से दोपहर 01 बजकर 33 मिनट तक