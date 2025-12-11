Dhanu Sankranti 2025: धनु संक्रांति के दिन करें ये खास दान, पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धनु संक्रांति का पर्व 16 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे खरमास की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि खरमास के दौरान मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन यह समय दान, जप, और अन्य धार्मिक काम के लिए बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस संक्रांति पर विशेष वस्तुओं का दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धनु संक्रांति के दिन (Dhanu Sankranti 2025) किन चीजों का दान करना चाहिए?