Aaj ka Panchang 13 November 2025: आज है मार्गशीर्ष माह की नवमी तिथि, बन रहे ये शुभ-अशुभ योग, पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 13 नवंबर को मार्गशीर्ष (Margashirsha Month 2025) माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर गुरुवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गुरुवार के दिन श्रीहरि की पूजा करने से साधकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। गुरुवार के दिन कई शुभ-अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 13November 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण नवमी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: गुरुवार

संवत्: 2082 तिथि: नवमी रात्रि 11 बजकर 33 मिनट तक

योग: ब्रह्म प्रातः 06 बजकर 58 मिनट तक, फिर इंद्र योग

करण: तैतिल प्रातः 11 बजकर 10 मिनट तक

करण: गरज रात्रि 11 बजकर 33 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 42 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 28 मिनट पर

चंद्रोदय: 14 नवंबर को रात्रि 01 बजकर 20 मिनट पर

चंद्रास्त: दोपहर 01 बजकर 41 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: सिंह

पक्ष: कृष्ण आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 44 बजकर से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: सायं 05 बजकर 08 बजकर से सायं 06 बजकर 48 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से दोपहर 02 बजकर 47 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 24 मिनट से प्रातः 10 बजकर 44 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 06 बजकर 42 मिनट से प्रातः 08 बजकर 03 मिनट तक