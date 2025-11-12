Utpanna Ekadashi पर राशि के हिसाब से करें इन मंत्रों का जप, चंद दिनों में चमक उठेगा भाग्य

मेष राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए ' ॐ श्री तुलस्यै नमः और ॐ महासिंहाय नमः ' मंत्र का जप करें।

वृषभ राशि के जातक चिंता से निजात पाने के लिए ' ॐ नन्दिन्यै नमः और ॐ महाबलाय नमः ' मंत्र का जप करें।

मिथुन राशि के जातक कारोबार में तरक्की के लिए ' ॐ सावित्र्यै नमः और ॐ चण्डकोपिने नमः ' मंत्र का जप करें।

कर्क राशि के जातक विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ' ॐ गौर्यै नमः और ॐ शिंशुमाराय नमः' मंत्र का जप करें।

सिंह राशि के जातक कारोबार में सफलता पाने के लिए ' ॐ श्रीमत्यै नमः और ॐ विश्वम्भराय नमः ' मंत्र का जप करें।

कन्या राशि के जातक कुंडली में बुध मजबूत करने के लिए ' ॐ समायै नमः और ॐ परन्तपाय नमः' मंत्र का जप करें।

तुला राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के समय 'ॐ कुलायै नमः और ॐ निर्गुणाय नमः ' मंत्र का जप करें।

वृश्चिक राशि के जातक आर्थिक विषमता दूर करने के लिए ' ऊँ श्री धनंजाय नम: और ॐ महात्मने नमः' मंत्र का जप करें।

धनु राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए 'ॐ वरदायै नमः और ॐ वरप्रदाय नमः' मंत्र का जप करें।

मकर राशि के जातक मनचाहा वरदान पाने के लिए 'ॐ विभूत्यै नमः और ऊँ ॐ महानन्दाय नमः' मंत्र का जप करें।

कुंभ राशि के जातक शनिदेव की कृपा पाने के लिए 'ॐ यामायै नमः और ॐ अव्यक्ताय नमः' मंत्र का जप करें।