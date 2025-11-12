Utpanna Ekadashi पर राशि के हिसाब से करें इन मंत्रों का जप, चंद दिनों में चमक उठेगा भाग्य
वैदिक पंचांग के अनुसार, 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी, जो अगहन माह में आती है और भगवान कृष्ण को प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। सनातन शास्त्रों के अनुसार, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेख में राशि अनुसार विभिन्न मंत्रों का जप करने की सलाह दी गई है ताकि भक्त अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकें।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 15नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। यह पर्व हर साल अगहन माह में मनाया जाता है। अगहन का महीना जगत के पालनहार भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है।
सनातन शास्त्रों में निहित है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्ति भाव से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जप करें।
राशि अनुसार मंत्र जप
- मेष राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए ' ॐ श्री तुलस्यै नमः और ॐ महासिंहाय नमः ' मंत्र का जप करें।
- वृषभ राशि के जातक चिंता से निजात पाने के लिए ' ॐ नन्दिन्यै नमः और ॐ महाबलाय नमः ' मंत्र का जप करें।
- मिथुन राशि के जातक कारोबार में तरक्की के लिए ' ॐ सावित्र्यै नमः और ॐ चण्डकोपिने नमः ' मंत्र का जप करें।
- कर्क राशि के जातक विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ' ॐ गौर्यै नमः और ॐ शिंशुमाराय नमः' मंत्र का जप करें।
- सिंह राशि के जातक कारोबार में सफलता पाने के लिए ' ॐ श्रीमत्यै नमः और ॐ विश्वम्भराय नमः ' मंत्र का जप करें।
- कन्या राशि के जातक कुंडली में बुध मजबूत करने के लिए ' ॐ समायै नमः और ॐ परन्तपाय नमः' मंत्र का जप करें।
- तुला राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के समय 'ॐ कुलायै नमः और ॐ निर्गुणाय नमः ' मंत्र का जप करें।
- वृश्चिक राशि के जातक आर्थिक विषमता दूर करने के लिए ' ऊँ श्री धनंजाय नम: और ॐ महात्मने नमः' मंत्र का जप करें।
- धनु राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए 'ॐ वरदायै नमः और ॐ वरप्रदाय नमः' मंत्र का जप करें।
- मकर राशि के जातक मनचाहा वरदान पाने के लिए 'ॐ विभूत्यै नमः और ऊँ ॐ महानन्दाय नमः' मंत्र का जप करें।
- कुंभ राशि के जातक शनिदेव की कृपा पाने के लिए 'ॐ यामायै नमः और ॐ अव्यक्ताय नमः' मंत्र का जप करें।
- मीन राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन 'ॐ कृष्णायै नमः और ॐ परन्तपाय नमः' मंत्र का जप करें।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
