Aaj ka Panchang 13 December 2025: पंचांग के अनुसार, ये रहेगा शनिवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन विशेष रूप से शनिदेव की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही इस दिन पर हनुमान जी की उपासना से भी साधक को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं कि शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त व राहुकाल (Aaj Rahukal Timing) का समय क्या रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज का पंचांग (Panchang 13 December 2025)

संवत - 2082

पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि समाप्त - शाम 4 बजकर 37 मिनट तक (फिर दशमी तिथि)

आयुष्मान योग - सुबह 11 बजकर 17 मिनट तक

करण -

गरज - शाम 4 बजकर 37 मिनट तक

वणिज - प्रातः 5 बजकर 40 मिनट तक (14 दिसंबर)

वार - शनिवार

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय - सुबह 7 बजकर 5 मिनट से

सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 26 मिनट पर

चंद्रोदय का समय - देर रात 1 बजकर 57 मिनट पर (14 दिसंबर)

चन्द्रास्त का समय - दोपहर 1 बजकर 7 मिनट पर

(AI Generated Image)

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 55 मिनट से दोपहर 12 बजकर 36 मिनट तक

अमृत काल - देर रात 1 बजकर 41 मिनट से ब्रह्म मुहूर्त 3 बजकर 27 मिनट तक (14 दिसंबर)

आज का अशुभ समय

राहुकाल - सुबह 9 बजकर 40 मिनट सुबह 10 बजकर 58 मिनट तक

गुलिक काल - सुबह 7 बजकर 5 मिनट से सुबह 8 बजकर 23 मिनट तक

यमगण्ड - दोपहर 1 बजकर 33 मिनट से दोपहर 2 बजकर 51 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव हस्त नक्षत्र पूरे दिन में रहेंगे।

उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र - प्रात: 5 बजकर 50 मिनट तक (13 दिसंबर)

सामान्य विशेषताएं - साहसी, दानशील, निर्दयी, चालाक, परिश्रमी, ऊर्जावान, झगड़ालू, प्रेरणादायक, बुद्धिमान चंद्रमा और खेल में कौशल

नक्षत्र स्वामी - चंद्रमा

राशि स्वामी - बुध देव

देवता - सूर्योदय के देवता

प्रतीक - हाथ या बंद मुट्ठी

यह भी पढ़ें - Shakambhari Navratri 2025: कब मनाई जाएगी शाकंभरी नवरात्र? जानें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

यह भी पढ़ें - Kharmas 2025: 16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, इन कार्यों को करने से खुल जाएगी किस्मत

लेखक: दिव्या गौतम, Astropatri.com, यह दैनिक पंचांग Astropatri.com की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए कृपया hello@astropatri.com पर संपर्क करें।