Aaj ka Panchang 12 October 2025: कार्तिक माह की षष्ठी तिथि पर बन रहे ये योग, यहां पढ़ें राहुकाल का समय 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 12 अक्टूबर से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर रविवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पूजा करने से बिगड़े काम पूरे होते हैं और सूर्य देव की कृपा से सभी मुरादें पूरी होती हैं। आज कई शुभ-अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 12 October 2025) के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज का पंचांग (Panchang 12 October 2025) तिथि: कृष्ण षष्ठी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: रविवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण षष्ठी दोपहर 02 बजकर 16 मिनट तक

योग: वारियाना प्रातः 10 बजकर 55 मिनट तक

करण: वणिज दोपहर 02 बजकर 16 मिनट तक

करण: 13 अक्टूबर को विष्टि प्रातः 01 बजकर 15 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 20 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 55 मिनट पर

चंद्रमा का उदय: रात 10 बजकर 14 मिनट पर

चंद्रास्त: प्रातः 12 बजकर 06 मिनट पर सूर्य राशि: कन्या

चंद्र राशि: मिथुन

पक्ष: कृष्ण आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त : प्रातः 11 बजकर 44 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक

अमृत काल : प्रातः 02 बजकर 56 मिनट से 04 बजकर 27 बजे तक आज के अशुभ समय

राहुकाल : दोपहर 04 बजकर 28 मिनट से 05 बजकर 55 मिनट तक

गुलिकाल : दोपहर 03 बजकर 01 बजे से 04 बजकर 28 मिनट तक

यमगण्ड : दोपहर 12 बजकर 07 बजे से 01 बजकर 34 मिनट तक