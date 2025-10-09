Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aaj ka Panchang 11 October 2025: आज बन रहे हैं कई शुभ-अशुभ योग, पंचांग से जानें राहुकाल का समय

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    पंचांग के अनुसार, आज यानी शनिवार 11 अक्टूबर के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज के दिन कई तरह के शुभ और अशुभ योग बन रहे हैं। चलिए एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के पंडित आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 11 October 2025) और शुभ मुहूर्त व राहुकाल के बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image

    Aaj ka Panchang 11 October 2025 (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी यानी मां लक्ष्मी के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पर विशेष विधि-विधान से मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से साधक की धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ऐसे में चलिए आज के पंचांग से जानते हैं शुभ-अशुभ योग के बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का  पंचांग (Panchang 11 October 2025)

    कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि - शाम 4 बजकर 43 मिनट तक

    व्यतीपात योग - दोपहर 2 बजकर 7 मिनट तक

    करण -

    तैतिल - शाम 4 बजकर 43 मिनट तक

    गरज - ब्रह्म मुहूर्त 3 बजकर 26 मिनट तक (12 अक्टूबर)

    वार - शनिवार

    Maa Lakshmi ग

    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 19 मिनट से

    सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 56 मिनट पर

    चंद्रोदय - रात 9 बजकर 10 मिनट पर

    चंद्रास्त - सुबह 11 बजे

    सूर्य राशि - कन्या

    चंद्र राशि - वृषभ देर रात 2 बजकर 24 मिनट तक (12 अक्टूबर)

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक

    अमृत काल - सुबह 5 बजकर 26 मिनट से सुबह 6 बजकर 55 मिनट तक

    lakshmi i f

    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 9 बजकर 14 मिनट से सुबह 10 बजकर 41 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 6 बजकर 19 मिनट से सुबह 7 बजकर 46 मिनट तक

    यमगण्ड - दोपहर 1 बजकर 35 मिनट से दोपहर 3 बजकर 2 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे…

    रोहिणी नक्षत्र - दोपहर 3 बजकर 20 मिनट तक

    सामान्य विशेषताएं - कला प्रिय, रचनात्मक, रोमांटिक, व्यावसायिक समझ, ऐश्वर्य प्रिय, जिद्दी, व्यवहारिक, भोग-विलासी, दिखावटी, बड़ी आंखें, ईमानदार, उदार, दानशील, संवाद-कुशल, एकाग्रचित्त, और शांत स्वभाव

    नक्षत्र स्वामी - चंद्र देव

    राशि स्वामी - शुक्र देव

    देवता - ब्रह्मा देव या प्रजापति

    प्रतीक - गाड़ी का पहिया

    यह भी पढ़ें - Tula Sankranti 2025: तुला संक्रांति पर क्यों है जरूरी दान? मिलते हैं ये शुभ परिणाम

    यह भी पढ़ें - Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन क्या करें और क्या नहीं? जानें शुभ मुहूर्त

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com  के सौजन्य से प्रस्तुत है.  सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।