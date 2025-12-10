Aaj ka Panchang 10 December 2025: बुधवार के दिन कौन-से बन रहे शुभ-अशुभ योग? पंचांग से जानें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 10 दिसंबर को पौष माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख-सृमद्धि में वृद्धि होती है। बुधवार के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 10 December 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण षष्ठी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण षष्ठी – दोपहर 01 बजकर 46 मिनट तक, फिर सप्तमी

योग: वैधृति – दोपहर 12 बजकर 46 मिनट तक

करण: वणिज – दोपहर 01 बजकर 46 मिनट तक

करण: विष्टि – 11 दिसंबर प्रात: 01 बजकर 45 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 03 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 25 मिनट पर

चंद्रोदय: रात 11 बजकर 11 मिनट पर

चंद्रास्त: 11 दिसंबर को प्रात: 11 बजकर 40 मिनट पर सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: कर्क आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं

अमृत काल: 11 दिसंबर प्रात: 12 बजकर 18 मिनट से प्रात: 01 बजकर 55 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 14 मिनट से दोपहर 01 बजकर 32 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 10 बजकर 56 मिनट से दोपहर 12 बजकर 14 मिनट तक

यमगण्ड: प्रात: 08 बजकर 21 मिनट से प्रात: 09 बजकर 39 मिनट तक