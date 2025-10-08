Aaj ka Panchang 08 October 2025: कार्तिक माह की द्वितीया तिथि बन रहा शुभ संयोग, यहां पढ़ें आज का पंचांग

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणपति बप्पा की पूजा करने से साधक के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। बुधवार के दिन कई योग भी बन रहे है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 08 October 2025) के बारे में।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 08 अक्टूबर से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर बुधवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में यह दिन महादेव के पुत्र भगवान गणेश को समर्पित है।

तिथि: कृष्ण द्वितीया

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: बुधवार

संवत्: 2082

तिथि: 09 अक्टूबर द्वितीया प्रातः 02 बजकर 22 बजे मिनट तक

योग: 09 अक्टूबर को हर्षण प्रातः 01 बजकर 33 मिनट तक

करण: तैतिल प्रातः 04 बजकर 08 मिनट तक

करण: 09 अक्टूबर को गरज प्रातः 02 बजकर 22 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 18 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 06 बजकर 59 मिनट पर

चंद्रमा का उदय: सायं 06 बजकर 39 मिनट पर

चंद्रास्त: प्रातः 07 बजकर 23 मिनट पर

सूर्य राशि: कन्या

चंद्र राशि: मेष

पक्ष: कृष्ण

शुभ समय अवधि

अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं

अमृत काल: सांय 04 बजकर 21 मिनट से 05 बजकर 47 मिनट तक

अशुभ समय अवधि

राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 08 मिनट से दोपहर 01 बजकर 36 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 10 बजकर 41 मिनट से प्रातः 12 बजकर 08 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 45 मिनट से प्रातः 09 बजकर 13 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे…

अश्विनी नक्षत्र- सायं 10 बजकर 44 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: सुंदर व्यक्तित्व, आभूषण-प्रिय, तेज बुद्धि, निपुण, यात्राप्रिय, स्वस्थ, जोशीले, नेतृत्व क्षमता, खेल-प्रिय, अधीर, आक्रामक और क्रोधी

शासक ग्रह: केतु देव

राशि स्वामी: मंगल देव

देवता: अश्विनी कुमार

प्रतीक: घोड़े का सिर

