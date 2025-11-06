Aaj ka Panchang 06 November 2025: इन शुभ योग में हुई मार्गशीर्ष माह की शुरुआत, यहां पढ़ें पंचांग 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 06 नवंबर से मार्गशीर्ष (Margashirsha Month 2025) महीने की शुरुआत हो गई है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। इस माह में भगवान कृष्ण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजा करने से साधकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। इस माह के पहले दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 06 November 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण प्रतिपदा

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: गुरुवार

संवत्: 2082 तिथि: प्रतिपदा दोपहर 02:54 बजे तक

योग: व्यतीपात प्रातः 07:05 बजे तक, फिर वरीयान

करण: कौलव दोपहर 02:54 बजे तक

करण: 7 नवंबर को तैतिल रात्रि 12:58 बजे तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 37 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 32 मिनट पर

चंद्रोदय: सायं 05 बजकर 59 मिनट पर

चन्द्रास्त: प्रातः 07 बजकर 22 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: मेष

पक्ष: कृष्ण आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक

अमृत काल: 7 नवंबर को रात्रि 01 बजकर 22 मिनट से दोपहर 02 बजकर 46 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से 02 बजकर 48 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 21 मिनट से 10 बजकर 43 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 06 बजकर 37 मिनट से 07 बजकर 59 मिनट तक