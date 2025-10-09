Laxmi Mantra: इन दिव्य मंत्रों के जप से करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न, पूरी होगी मनचाही मुराद

मां लक्ष्मी के 108 नाम

ॐ नित्यागतायै नमः

ॐ अनन्तनित्यायै नमः

ॐ नन्दिन्यै नमः

ॐ जनरञ्जन्यै नमः

ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः

ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः

ॐ महालक्ष्म्यै नमः

ॐ महाकाल्यै नमः

ॐ महाकन्यायै नमः

ॐ सरस्वत्यै नमः

ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः

ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः

ॐ ईशावास्यायै नमः

ॐ महामायायै नमः

ॐ महादेव्यै नमः

ॐ महेश्वर्यै नमः

ॐ हृल्लेखायै नमः

ॐ परमायै नमः

ॐ शक्त्यै नमः

ॐ मातृकाबीजरूपिण्यै नमः

ॐ नित्यानन्दायै नमः

ॐ नित्यबोधायै नमः

ॐ नादिन्यै नमः

ॐ जन्मोदिन्यै नमः

ॐ सत्यप्रत्ययिन्यै नमः

ॐ स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः

ॐ त्रिपुरायै नमः

ॐ भैरव्यै नमः

ॐ विद्यायै नमः

ॐ हंसायै नमः

ॐ वागीश्वर्यै नमः

ॐ शिवायै नमः

ॐ वाग्देव्यै नमः

ॐ महारात्र्यै नमः

ॐ कालरात्र्यै नमः

ॐ त्रिलोचनायै नमः

ॐ भद्रकाल्यै नमः

ॐ कराल्यै नमः

ॐ महाकाल्यै नमः

ॐ तिलोत्तमायै नमः

ॐ काल्यै नमः

ॐ करालवक्त्रान्तायै नमः

ॐ कामाक्ष्यै नमः

ॐ कामदायै नमः

ॐ शुभायै नमः

ॐ चण्डिकायै नमः

ॐ चण्डरुपेशायै नमः

ॐ चामुण्डायै नमः

ॐ चक्रधारिण्यै नमः

ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः

ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः

ॐ क्रियालक्ष्म्यै नमः

ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः

ॐ प्रसादिन्यै नमः

ॐ उमायै नमः

ॐ भगवत्यै नमः

ॐ दुर्गायै नमः

ॐ चान्द्र्यै नमः

ॐ दाक्षायण्यै नमः

ॐ शिवायै नमः

ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः

ॐ धरायै नमः

ॐ वेलायै नमः

ॐ लोकमात्रे नमः

ॐ हरिप्रियायै नमः

ॐ पार्वत्यै नमः

ॐ परमायै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः

ॐ अरूपायै नमः

ॐ बहुरूपायै नमः

ॐ विरूपायै नमः

ॐ विश्वरूपिण्यै नमः

ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः

ॐ वाण्यै नमः

ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः

ॐ परायै नमः

ॐ कालिम्नयै नमः

ॐ पञ्चिकायै नमः

ॐ वाग्म्यै नमः

ॐ हविषे नमः

ॐ प्रत्यधिदेवतायै नमः

ॐ देवमात्रे नमः

ॐ सुरेशानायै नमः

ॐ वेदगर्भायै नमः

ॐ अम्बिकायै नमः

ॐ धृतये नमः

ॐ सङ्ख्यायै नमः

ॐ जातये नमः

ॐ क्रियाशक्त्यै नमः

ॐ प्रकृत्यै नमः

ॐ मोहिन्यै नमः

ॐ मह्यै नमः

ॐ यज्ञविद्यायै नमः

ॐ महाविद्यायै नमः

ॐ गुह्यविद्यायै नमः

ॐ विभावर्यै नमः

ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः

ॐ महामात्रे नमः

ॐ सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः

ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः

ॐ सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः

ॐ चन्द्रिकायै नमः