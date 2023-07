भोजन से पहले जरूर करें इस चमत्कारी मंत्र का जाप, कभी खाली नहीं होगा अन्न भंडार

सनातन धर्म में कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन प्राचीन काल से किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है भोजन ग्रहण करने से पूर्व माता अन्नपूर्णा को स्मरण कर उनके मंत्रों का जाप करना। मान्यता है कि खाने से पहले देवी-देवताओं को करने से जीवन में पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होती है और देवी-देवता प्रसन्न रहते हैं।

Mata Annapurna Mantra: पढ़िए माता अन्नपूर्णा को समर्पित प्रभावशाली मंत्र।

Your browser does not support the audio element.