Masik Durgashtami पर इस स्तोत्र के पाठ से पाएं मां दुर्गा की कृपा, दूर होंगे सभी कष्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मार्गशीर्ष माह की दुर्गाष्टमी (Masik Durgashtami Vrat 2025) 28 नवंबर को मनाई जाएगी।कई साधक इस दिन व्रत और देवी मां की पूजा-अर्चना करते हैं। इससे जीवन में शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। साथ ही जीवन की कई समस्याओं का निवारण भी होता है। इस दिन पर आपको पूजा के दौरान नवदुर्गा स्तोत्रम् करने से देवी मां की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं नवदुर्गा स्तोत्रम्।

॥ नवदुर्गा स्तोत्रम् ॥ (Navadurga Stotram Lyrics) ॥ देवी शैलपुत्री ॥ वन्दे वाञ्छितलाभायचन्द्रार्धकृतशेखराम्।

वृषारूढाम् शूलधरांशैलपुत्री यशस्विनीम्॥1॥ ॥ देवी ब्रह्मचारिणी ॥ दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू।

देवी प्रसीदतु मयिब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥2॥ ॥ देवी चन्द्रघण्टा ॥ पिण्डजप्रवरारूढाचन्दकोपास्त्रकैर्युता।

प्रसादं तनुते मह्यम्चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥3॥ मासिक दुर्गाष्टमी को पूर्ण रूप से मां दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित माना गया है। इस दिन विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की जाती है। इससे साधक को पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में सुख-समृद्धि औबनी रहती है।

॥ देवी कूष्माण्डा ॥ सुरासम्पूर्णकलशम्रुधिराप्लुतमेव च।

दधाना हस्तपद्माभ्याम्कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥4॥ ॥ देवी स्कन्दमाता ॥ सिंहासनगता नित्यम्पद्माश्रितकरद्वया।

शुभदास्तु सदा देवीस्कन्दमाता यशस्विनी॥5॥ जो साधक नियमित रूप से मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करता है उसके व उसके परिवार के ऊपर देवी दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे जीवन में आ रही सभी बाधाएं भी धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।