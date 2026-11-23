धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मंदिर, गंगा घाट या पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस साल देव दीपावली 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मनाई जाएगी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट में इकट्ठे होकर दीपदान करेंगे।

अगर आप किसी वजह से गंगा घाट जाकर दीपदान नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी आप घर पर सही विधि से पूजा-अर्चना करके और अलग-अलग स्थानों पर दीपक जलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन मुख्य रूप से प्रदोष काल में दीपदान करना फलदायी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं घर पर देव दीपावली का पूजन और दीपदान करने की सही विधि क्या है?