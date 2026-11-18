धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देव दीपावली का पर्व हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसे देवताओं की दीवाली भी कहा जाता है। हर साल यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और मुख्य रूप से काशी नगरी में लोग लाहों दीपक जलाते हैं।

मान्यता है कि इस दिन सभी देवी-देवता धरती पर आते हैं और भगवान शिव की नगरी काशी में दीपोत्सव मनाते हैं। यही नहीं इस दिन घर में भी दीपदान करना शुभ होता है। आइए आपको बताते हैं देव दीवाली पर दीपदान करने का महत्व क्या है और किस विधि से दीपदान करना चाहिए।

देव दीवाली पर क्यों किया जाता है दीपदान? हिंदू धर्म में कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु की आराधना और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने में नियमित दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। कार्तिक मास में तुला संक्रांति के दौरान सूर्य तुला राशि में रहते हैं। इस अवधि को धार्मिक दृष्टि से दीपदान के लिए विशेष फलदायी माना जाता है।

वहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देव दीपावली के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को उसके प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी। इस विजय की खुशी में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने और दीपदान करने की परंपरा प्रचलित है।