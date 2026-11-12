18 नवंबर को कार्तिक मास का आखिरी बुधवार, श्रीहरि और गणपति की असीम कृपा पाने के लिए करें ये 5 अचूक काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक मास हिंदू धर्म का 8वां महीना, जिसे वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु की उपासना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान, संध्याकाल में दीपदान, तुलसी पूजा और हरि नाम का जाप करने का महत्व बताया जाता है।

इस साल कार्तिक मास 27 अक्टूबर से 24 नवंबर तक है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास के प्रत्येक बुधवार को कुछ खास उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि बरकरार रहने के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है।

कार्तिक महीने में बुधवार के खास उपाय कार्तिक मास खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह़ गए हैं। ऐसे में अब 18 नवंबर को अगला बुधवार पड़ रहा है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान गणेश की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें 21 दूर्वा अर्पित करें।

भगवान गणेश को मोदक का भोग बुधवार के दिन भगवान गणेश को मोदक, लड्डू या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और प्रसाद को परिवार के प्रत्येक सदस्यों में बांटें।

गणेश पूजा के अलावा अन्य सरल उपाय कार्तिक महीने में बुधवार के खास उपाय के तौर पर आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में तुलसी पूजा का खास महत्व है। बुधवार की शाम को तुलसी माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक तुलसी जी की परिक्रमा लगाएं। मान्यता है कि, इस उपाय को करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहने के साथ स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

गाय को खिलाएं हरा चारा कार्तिक मास के बुधवार को गाय को हरा चारा, पालक या फिर किसी भी तरह की हरी सब्जियों को खिलाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू शास्त्रों की माने तो गाय की सेवा करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।

हरी मूंग की दाल का दान बुधवार दिन हरी मूंग की दाल का दान करना भी काफी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साबुत हरी मूंग की दाल का दान करने से परिवार में हमेशा प्यार और एकता बनी रहती है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है।

कार्तिक मास के बुधवार से जुड़े अन्य उपाय कार्तिक मास के बुधवार को पक्षियों को दाना खिलाने का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है। इसके लिए छत या खुली जगह पर पक्षियों के लिए खाना-पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों में जीव-जंतुओं की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।

भगवान विष्णु की विशेष पूजा कैसे करें? कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगता है। बुधवार के दिन भगवान विष्णु को सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके लिए उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम या 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना चाहिए।