18 नवंबर को कार्तिक मास का आखिरी बुधवार, श्रीहरि और गणपति की असीम कृपा पाने के लिए करें ये 5 अचूक काम
कार्तिक मास के बुधवार को किए जाने वाले विशेष उपायों से भगवान विष्णु और गणेश की कृपा प्राप्त होती है। ...और पढ़ें
HighLights
गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें।
तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं।
गाय को हरा चारा खिलाएं, मूंग दाल दान करें।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक मास हिंदू धर्म का 8वां महीना, जिसे वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु की उपासना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान, संध्याकाल में दीपदान, तुलसी पूजा और हरि नाम का जाप करने का महत्व बताया जाता है।
इस साल कार्तिक मास 27 अक्टूबर से 24 नवंबर तक है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास के प्रत्येक बुधवार को कुछ खास उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि बरकरार रहने के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है।
कार्तिक महीने में बुधवार के खास उपाय
कार्तिक मास खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह़ गए हैं। ऐसे में अब 18 नवंबर को अगला बुधवार पड़ रहा है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान गणेश की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें 21 दूर्वा अर्पित करें।
गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते समय 'ऊं गं गणपतये नम:' मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि, कार्तिक मास के प्रत्येक बुधवार इस उपाय को करने से जीवन में समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।
भगवान गणेश को मोदक का भोग
बुधवार के दिन भगवान गणेश को मोदक, लड्डू या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और प्रसाद को परिवार के प्रत्येक सदस्यों में बांटें।
गणेश पूजा के अलावा अन्य सरल उपाय
कार्तिक महीने में बुधवार के खास उपाय के तौर पर आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में तुलसी पूजा का खास महत्व है। बुधवार की शाम को तुलसी माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक तुलसी जी की परिक्रमा लगाएं। मान्यता है कि, इस उपाय को करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहने के साथ स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
गाय को खिलाएं हरा चारा
कार्तिक मास के बुधवार को गाय को हरा चारा, पालक या फिर किसी भी तरह की हरी सब्जियों को खिलाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू शास्त्रों की माने तो गाय की सेवा करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।
हरी मूंग की दाल का दान
बुधवार दिन हरी मूंग की दाल का दान करना भी काफी शुभ माना जाता है।
कार्तिक मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साबुत हरी मूंग की दाल का दान करने से परिवार में हमेशा प्यार और एकता बनी रहती है। माना जाता है कि इस उपाय को करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है।
शमी पत्र का उपाय
कार्तिक मास के बुधवार को भगवान गणेश की पूजा विधि-विधान से करने के बाद श्रद्धापूर्वक उन्हें शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद 'ऊं गं गणपतये नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कार्यों में आ रही है रुकावटें दूर होती हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं।
कार्तिक मास के बुधवार से जुड़े अन्य उपाय
कार्तिक मास के बुधवार को पक्षियों को दाना खिलाने का अपना आध्यात्मिक महत्व होता है। इसके लिए छत या खुली जगह पर पक्षियों के लिए खाना-पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों में जीव-जंतुओं की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।
भगवान विष्णु की विशेष पूजा कैसे करें?
कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय लगता है। बुधवार के दिन भगवान विष्णु को सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके लिए उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम या 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना चाहिए।
बुधवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
बुधवार के दिन किसी को भी कटु वचन नहीं कहना चाहिए और न ही किसी का अपमान करना चाहिए।
हमेशा प्यार, विनम्र और सकारात्मक वाणी के साथ सभी के साथ पेश आए। इस दौरान किसी से भी झूठ बोलने से बचना चाहिए और सच्चाई का पालन करना चाहिए।
संभव हो तो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। मान्यता है कि बुध ग्रह का संबंध वाणी, बुद्धि और संचार से होता है। इसलिए इस दिन मधुर वाणी बोलने के साथ सत्य बोलना चाहिए और सेवा-भाव की भावना रखनी चाहिए।
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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें।
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