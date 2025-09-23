Shardiya Navratri 2025 Day 3: इन दिव्य मंत्रों के जप से करें मां चंद्रघंटा को प्रसन्न, पूरी होगी मनचाही मुराद

ममतामयी मां चंद्रघंटा (Shardiya Navratri 2025 Day 3) बेहद दयालु एवं कृपालु हैं। अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करने वाले साधक को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा की जाती है।

धार्मिक मत है कि देवी मां चंद्रघंटा के शरणागत रहने वाले साधकों के जीवन में आने वाली सारी बलाएं टल जाती हैं। इसके लिए तीसरे दिन भक्तजन श्रद्धा भाव से जगत जननी मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। अगर आप भी देवी मां चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन (Shardiya Navratri 2025 Day 3) इन मंत्रों का जप करें।