महाराष्ट्र के लोणार में भगवान राम का अनोखा मंदिर, वनवास से जुड़ी मान्यता और दीवाली पूजा का महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत में भगवान श्रीराम के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोणार का श्री रामगया मंदिर अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर भगवान श्रीराम के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। यहां प्रभु राम की ऐसी प्रतिमा विराजमान है, जिसमें वे वनवासी वेश में अकेले भक्तों को आशीर्वाद देते दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि भगवान के हाथों में कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं है। दिवाली के अवसर पर यहां विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी मान्यताएं।

कहां स्थित है श्री रामगया मंदिर? श्री रामगया मंदिर महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के प्रसिद्ध लोणार सरोवर के पास स्थित है। लोणार अपनी विशाल खारे पानी की झील और प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां मौजूद श्री रामगया मंदिर को प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। इसकी स्थापत्य कला और भगवान श्रीराम की अनोखी प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है।

उनका स्वरूप वनवासी है और वे आशीर्वाद देने की मुद्रा में दिखाई देते हैं। उनके हाथों में कोई धनुष-बाण या अन्य अस्त्र नहीं है। यही विशेषता इस मंदिर को अलग पहचान देती है। भगवान राम के वनवास से जुड़ी है मान्यता स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वनवास के दौरान भगवान श्रीराम इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। कहा जाता है कि लोणार और आसपास का इलाका उनकी वन यात्रा से जुड़ा हुआ है। एक अन्य मान्यता के अनुसार, भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान मेहकर के पास पैनगंगा नदी के किनारे किया था। हालांकि, इन प्रसंगों को धार्मिक और स्थानीय परंपराओं के रूप में देखा जाता है।

रामटेक से भी जुड़ा है वनवास का प्रसंग महाराष्ट्र में स्थित रामटेक भी भगवान श्रीराम से जुड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम यहां रुके थे। कहा जाता है कि उन्होंने सिद्धा पहाड़ पर ऋषियों की रक्षा करने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प से इस स्थान का नाम रामटेक पड़ने की लोकमान्यता प्रचलित है।