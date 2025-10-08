Karwa Mata Mandir: करवा चौथ पर इस मंदिर में उमड़ती है भक्तों की भीड़, दर्शन से पूरी होती है इच्छा

भारत में कई ऐसे मंदिर स्थापित हैं जो अपनी मान्यताओं को लेकर काफी प्रचलित हैं। आज हम आपको भारत में स्थित ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत का एकमात्र चौथ माता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में करवा चौथ (karwa chauth 2025) के दिन पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पर निर्जला व्रत करने से सुख वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पर करवा की पूजा का विधान है। ऐसे में आज हम आपको देश के एकमात्र करवा चौथ माता (Chauth Mata Mandir) मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इस मंदिर की खासियत।

कहां स्थित है करवा माता मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा गांव में करवा माता का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर अरावली पर्वत पर करीब एक हजार फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास की सुंदरता किसी का भी मन मोह सकती है। ऐसे में आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ यह स्थान एक पर्यटक स्थल भी है।

(Picture Credit: Instagram) मंदिर से जुड़ी खास बातें मंदिर तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में करवा चौथ माता की मूर्ति के साथ-साथ भगवान गणेश और भैरव की मूर्तियां भी विराजमान हैं। इस मंदिर में करवा चौथ, भाद्रपद चौथ, माघ चौथ और लक्खी मेला भी लगता है, जिसका हिस्सा बनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। साथ ही नवरात्र के दौरान भी यहां विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस मौकों पर मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है।

मंदिर की इतिहास कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1451 में महाराजा भीम सिंह चौहान ने करवाया था, जो माता के परम भक्त थे। 1452 में मंदिर का जीर्णोद्घार किया गया। वहीं, मंदिर मार्ग पर बिजल की छतरी और तालाब का निर्माण सन 1463 में कराया गया था। इस मंदिर में राजपूताना शैली की एक अद्भुत झलक देखने को मिलती है। करवा माता का मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है।