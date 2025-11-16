Surya Gochar 2025: सूर्य गोचर से इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत, कुछ को हो सकता है नुकसान
कुछ राशियों के लिए सूर्य गोचर धन से जुड़े हुए मामलों में काफी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि सूर्य गोचर (Surya Gochar 2025 Date) का तुला से धनु राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा?
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्य देव आज यानी 16 नवंबर (Surya Gochar 2025 Date) को वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में कुछ राशि के जातकों की भावनाएं गहरी होंगी। वहीं, कुछ जातक के लिए यह समय धैर्य और मजबूती वाला साबित होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य गोचर (Sun Transit 2025) तुला से धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है?
तुला – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025
तुला राशि के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और उनका यह गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। इस दौरान धन, परिवार और वाणी पर विशेष ध्यान रहेगा। आमदनी बढ़ाने की इच्छा मजबूत होगी। घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शब्दों पर नियंत्रण जरूरी है। सूर्य की अष्टम भाव पर दृष्टि साझेदारी या साझा धन से जुड़े छुपे हुए मामलों को सामने ला सकती है। सभी व्यवहारों में ईमानदारी बरतें।
तुला के उपाय
a) रविवार को लाल फल या गेहूं ब्राह्मणों को दान करें।
b) सूर्य को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जप करें।
वृश्चिक – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, और उनका यह गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है। यह बेहद प्रभावशाली समय है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता को बढ़ाएगा। आप जीवन और करियर पर मजबूती से नियंत्रण लेना चाहेंगे। सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि रिश्तों पर ध्यान आकर्षित करेगी। दृढ़ता और संवेदनशीलता दोनों को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है।
वृश्चिक के उपाय
a) प्रतिदिन “ॐ ह्रीं सूर्याय नमः” का जप करें।
b) अहंकार से दूर रहें और कृतज्ञता का अभ्यास करें।
धनु – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025
धनु राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और उनका यह गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है। आपको आध्यात्मिकता, एकांत, विदेश यात्रा या आत्मचिंतन की ओर खिंचाव महसूस होगा। सूर्य की षष्ठ भाव पर दृष्टि आपको शत्रुओं या बाधाओं से निपटने में मदद करेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें और मन की शांति को प्राथमिकता दें। ध्यान और दान आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध होंगे।
धनु के उपाय
a) लाल या पीले वस्त्र गरीबों को दान करें।
b) प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को जल अर्पित करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
