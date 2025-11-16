Surya Gochar 2025: सूर्य गोचर से इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत, कुछ को हो सकता है नुकसान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्य देव आज यानी 16 नवंबर (Surya Gochar 2025 Date) को वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में कुछ राशि के जातकों की भावनाएं गहरी होंगी। वहीं, कुछ जातक के लिए यह समय धैर्य और मजबूती वाला साबित होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य गोचर (Sun Transit 2025) तुला से धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है?

तुला – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025 तुला राशि के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और उनका यह गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। इस दौरान धन, परिवार और वाणी पर विशेष ध्यान रहेगा। आमदनी बढ़ाने की इच्छा मजबूत होगी। घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शब्दों पर नियंत्रण जरूरी है। सूर्य की अष्टम भाव पर दृष्टि साझेदारी या साझा धन से जुड़े छुपे हुए मामलों को सामने ला सकती है। सभी व्यवहारों में ईमानदारी बरतें।

तुला के उपाय a) रविवार को लाल फल या गेहूं ब्राह्मणों को दान करें।

b) सूर्य को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जप करें। वृश्चिक – सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर – 16 नवंबर 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, और उनका यह गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है। यह बेहद प्रभावशाली समय है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता को बढ़ाएगा। आप जीवन और करियर पर मजबूती से नियंत्रण लेना चाहेंगे। सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि रिश्तों पर ध्यान आकर्षित करेगी। दृढ़ता और संवेदनशीलता दोनों को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है।