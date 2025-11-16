Language
    Surya Gochar 2025: सूर्य करेंगे अपनी चाल में बदलाव, किन राशियों को मिलेगा लाभ?

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:55 AM (IST)

    सूर्य देव (Surya Gochar 2025) का वृश्चिक राशि में गोचर खास माना जा रहा है। इस गोचर से राशि के जातकों का काम पर अधिक फोकस रहेगा। साथ ही कई बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि सूर्य गोचर से कर्क से कन्या राशि के जातकों को कौन-से लाभ मिलेंगे।

    Hero Image

    Surya Gochar 2025: कैसा रहेगा सूर्य गोचर का समय  (Image Source: AI-Generated)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्य देव आज यानी 16 नवंबर (Surya Gochar 2025 Date) को अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। सूर्य देव वृश्चिक राशि में परिवर्तन करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है और सूर्य देव की कृपा से शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि कर्क से कन्या राशि पर सूर्य गोचर (Sun Transit 2025) का क्या प्रभाव पड़ेगा।

    कर्क राशि

    Kark (1)


    कर्क राशि के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और उनका गोचर आपके पंचम भाव में होगा। यह समय रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा। प्रेम संबंध, संतान और कला-संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान जाएगा। सूर्य की एकादश भाव पर दृष्टि आपको सामाजिक दायरे या मित्रता के माध्यम से लाभ दे सकती है। रिश्तों में जिद से बचें और संवाद को प्राथमिकता दें।

    कर्क के उपाय:

    a) रविवार को सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करें।
    b) रविवार को गाय या घोड़े को गुड़ खिलाएं।

    सिंह राशि

    Singh (2)

    सिंह राशि के लिए सूर्य आपके लग्नेश हैं और उनका यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। घर-परिवार, भावनात्मक सुरक्षा और घरेलू सुख-सुविधाओं पर जोर रहेगा। आप अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने या परिवार के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा कर सकते हैं। सूर्य की दशम भाव पर दृष्टि आपकी पेशेवर छवि को मजबूत करेगी और करियर में सम्मान दिलाएगी। निजी जीवन और काम के बीच संतुलन बनाए रखना सकारात्मक परिणाम देगा।

    सिंह के उपाय:

    a) प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें।
    b) रविवार को गेहूं और मसूर दाल का दान करें।

    कन्या राशि

    Kanya (1)


    कन्या राशि वालों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, और उनका गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। यह समय साहस, संवाद और छोटे यात्राओं को प्रोत्साहित करेगा। आप अपने लक्ष्य की ओर साहसिक कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन धैर्य जरूरी है। सूर्य की नवम भाव पर दृष्टि भाग्य का साथ देगी और आध्यात्मिकता को बढ़ाएगी। निरंतर प्रयासों और आत्मविश्वास से सफलता मिलेगी। भाई-बहनों या करीबियों से अनबन से बचें।

    कन्या के उपाय:

    a) प्रतिदिन “ॐ सूर्याय नमः” का जप करें।
    b) रविवार को गरीबों को भोजन या धन दान करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com