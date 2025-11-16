Language
    Surya Gochar 2025: सूर्य करेंगे वृश्चिक राशि में गोचर, इन जातकों की लाइफ में आएंगे खास बदलाव

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    सूर्य (Surya Gochar 2025) वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। यह गोचर आपके भीतर की शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला माना जाएगा। इससे राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि सूर्य गोचर से मेष से मिथुन राशि के जातकों को कौन-से लाभ मिलेंगे।

    Surya Gochar 2025: किन राशियों को मिलेगा लाभ 

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सूर्य देव आज यानी 16 नवंबर (Surya Gochar 2025 Date) को राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का यह गोचर राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है। इससे जातकों की लाइफ में बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य गोचर (Sun Transit 2025) का प्रभाव मेष से मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

    मेष राशि

    Mesh (1)


    मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं और सूर्य देव का यह गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। यह समय जीवन में परिवर्तन, भावनात्मक गहराई और साझा संसाधनों को प्रमुखता देगा। आप अपने भीतर झांकने लगेंगे और गुप्त सत्य या अनकहे विषयों को समझने की ओर आकर्षित हो सकते हैं। किसी आर्थिक या पैतृक धन से जुड़े मामलों पर भी ध्यान जाने की संभावना है। सूर्य देव के द्वितीय भाव पर दृष्टि डालने से आपको सलाह दी जाती है कि अपने धन का सावधानी से उपयोग करें और वाणी में मधुरता व सोच-समझ बनाए रखें।

    मेष राशि के उपाय:


    a) प्रतिदिन प्रातःकाल उदय होते सूर्य देव को जल अर्पित करें।
    b) रविवार के दिन तांबा या लाल वस्त्र किसी मंदिर में दान करें।

    वृषभ राशि

    Vrishabh (1)


    वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और उनका गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस दौरान निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के रिश्ते मुख्य भूमिका में रहेंगे। साझेदारी में भावनाओं की तीव्रता या छोटे-छोटे मतभेद उभर सकते हैं, परंतु गहरी समझ और ईमानदारी से रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी मिलेगा। सूर्य की प्रथम भाव पर दृष्टि से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी छवि में सुधार आएगा। यह समय रिश्तों में स्पष्टता और सच्चाई को अपनाने का है।

    वृषभ के उपाय:


    a) प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव के सामने घी का दीपक जलाएं।
    b) रविवार को गुड़ और गेहूं जरूरतमंदों को दान करें।

    मिथुन राशि

    Mithun (1)


    मिथुन राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं, और उनका यह गोचर आपके षष्ठ भाव में हो रहा है। यह समय काम, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा पर आपका ध्यान बढ़ाएगा। आप खुद को सिद्ध करने और चुनौतियों को पार करने की तीव्र इच्छा महसूस करेंगे। सूर्य की द्वादश भाव पर दृष्टि आपको अनावश्यक तनाव और अधिक काम के बोझ से बचने की सलाह देती है। फिर भी, लंबित कार्यों को पूरा करने और अनुशासन स्थापित करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।


    मिथुन के उपाय:


    a) प्रतिदिन “आदित्य हृदय स्तोत्र” का पाठ करें।
    b) कार्यस्थल पर अहंकार से बचें और विनम्रता अपनाएं।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com

     