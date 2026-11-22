आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वैदिक ज्योतिष में धन, वैभव और प्रेम के कारक शुक्रदेव का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 22 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है।

किसी के लिए यह समय करियर और आय में वृद्धि के नए अवसर लाएगा, तो किसी को खर्चों और रिश्तों में संतुलन बनाने की सलाह दे रहा है। आइए जानते हैं, शुक्र के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके शुभ फल पाने के अचूक उपाय क्या हैं।

तुला राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। तुला शुक्रदेव की अपनी राशि है, इसलिए यह गोचर आपके आकर्षण, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास में रुचि बढ़ा सकता है। आप अपने रूप-रंग, जीवनशैली और रिश्तों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, और लोग आपकी सराहना कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों की शुरुआत करने के अवसर मिल सकते हैं। केवल सुख-सुविधाओं और बाहरी प्रशंसा पर अत्यधिक ध्यान देने से बचें।

उपाय: व्यक्तित्व में निखार और मानसिक शांति के लिए शुक्रवार को इत्र का प्रयोग करें।

लाभ: आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे सामाजिक दायरे में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय, विदेश और मोक्ष का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह भाव खर्च, विदेशी संपर्क, एकांत, नींद और निजी सुख-सुविधाओं से जुड़ा है। आप यात्रा, विलासिता की वस्तुओं, निजी रुचियों या घरेलू आराम पर अधिक खर्च कर सकते हैं। कुछ जातकों को विदेशी संगठनों या विदेश से जुड़े कार्यों के अवसर मिल सकते हैं। आध्यात्मिकता और निजी विश्राम में आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें।

उपाय: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के लिए शुक्रवार को मंदिर में चावल दान करें।

लाभ: विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा।

धनु राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ, आय और इच्छापूर्ति का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। इसे सामान्यतः आय, लाभ, मित्रता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल माना जाता है। आपको पेशेवर संपर्कों या व्यापारिक संघों के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है। सामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, और प्रभावशाली लोग आपके लक्ष्यों में सहयोग कर सकते हैं। व्यापार करने वाले लोग अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए नए अवसर तलाश सकते हैं। हालांकि, आर्थिक प्रतिबद्धताएं करते समय सजग रहें।

उपाय: आय में निरंतर वृद्धि के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें।

लाभ: प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आय में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति होगी।

मकर राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से दशम भाव (कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह भाव करियर, पेशे, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको अपनी पेशेवर छवि सुधारने और सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बनाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, काम से जुड़ा दबाव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद सुधार के संकेत देते हैं। आपको पेशेवर अपेक्षाओं और निजी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता हो सकती है। केवल प्रशंसा या स्वीकृति पाने के लिए करियर से जुड़े फैसले लेने से बचें।

उपाय: करियर में स्थिरता और सम्मान के लिए शनिवार को शनिदेव के समक्ष दीप जलाएं।

लाभ: कार्यस्थल पर आपकी छवि सुधरेगी और सहकर्मियों के साथ संबंध मजबूत होंगे।

कुंभ राशि: शुक्रदेव आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह स्थिति उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा, विदेशी संपर्क और पेशेवर विकास से जुड़े अवसर ला सकती है। आपको गुरुओं या प्रभावशाली लोगों से पूरा सहयोग मिल सकता है। कुछ जातकों की रुचि कला, संस्कृति, चिंतन या आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ सकती है। शिक्षा या काम के सिलसिले में की गई यात्रा लाभकारी साबित हो सकती है। महत्वपूर्ण फैसले लेते समय संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें।

उपाय: भाग्य का साथ पाने के लिए शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिश्री खिलाएं।

लाभ: उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और गुरुओं के मार्गदर्शन से करियर में लाभ होगा।