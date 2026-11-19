आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 20 नवंबर 2026 को सूर्यदेव अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को अधिकार, आत्मविश्वास, सरकार, प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जबकि इसके अधिष्ठाता देव मित्र हैं, जो मित्रता, सहयोग और सामंजस्य से जुड़े हैं।

सूर्यदेव शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को भारतीय समयानुसार लगभग सुबह 3:09 बजे अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह समय आपका ध्यान अनुशासन, टीमवर्क, पेशेवर प्रतिबद्धताओं और निजी रिश्तों की ओर खींच सकता है। चूंकि अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, इसलिए यह गोचर गहरी सोच, दृढ़ निश्चय और कठिन परिस्थितियों को संभालने की समझ भी बढ़ा सकता है।

मेष राशि सूर्यदेव अनुराधा नक्षत्र में गोचर करते हुए आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु, बदलाव और रहस्य का क्षेत्र) को सक्रिय करेंगे। यह समय निजी और पेशेवर मामलों में अचानक होने वाले बदलावों की सीख दे सकता है। आपको ऋण, कर या संयुक्त संपत्ति से जुड़ी आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालना पड़ सकता है।

कार्यस्थल पर होने वाले बदलावों में धैर्य और सुधार के संकेत छिपे हैं। बिना उचित जांच-पड़ताल के अनावश्यक जोखिम लेने या आर्थिक फैसले करने से बचें। यह समय दीर्घकालिक योजनाओं की समीक्षा करने के लिए भी अनुकूल है। अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान दें और आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें।

उपाय: आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखें और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाभ: पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने और दीर्घकालिक योजनाओं को सुधारने का अवसर मिलेगा। हानि: बिना जांच के लिए गए आर्थिक फैसलों और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि सूर्यदेव आपकी राशि से सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। इस अवधि में रिश्ते, विवाह और व्यापारिक साझेदारियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। व्यापार करने वाले लोग नए समझौतों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रतिबद्धता से पहले शर्तों की ध्यान से समीक्षा करें।

नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार के साथ विचारों में मतभेद होने के संकेत हैं, जो आपसी समझ बढ़ाने की सीख देते हैं। महत्वपूर्ण रिश्तों पर अहंकार को हावी न होने दें। आपसी समझ और स्पष्ट संवाद आपको सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा।

उपाय: रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें। लाभ: नए व्यापारिक समझौतों पर विचार करने और कार्यस्थल पर सहयोग बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। हानि: अहंकार और संवाद की कमी के कारण जीवनसाथी या साझेदार से मतभेद बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि सूर्यदेव आपकी राशि से षष्ठम भाव (रोग, ऋण और शत्रु का क्षेत्र) को सक्रिय करेंगे। यह गोचर रोजगार, प्रतिस्पर्धा और दैनिक जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान बढ़ा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल की चुनौतियों से पार पाने और अपनी योग्यता साबित करने के अवसर मिल सकते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोग अधिक दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं। सहकर्मियों या विरोधियों के साथ असहमति होने के संकेत हैं, जो आपको शांत रहने की सीख देते हैं। अपनी सेहत पर ध्यान दें और अनावश्यक तनाव से बचें। अपनी दिनचर्या और जिम्मेदारियों को सही ढंग से संभालने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।

उपाय: मानसिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सुबह योग और प्राणायाम करें। लाभ: कार्यस्थल की चुनौतियों को पार करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हानि: अनावश्यक तनाव और सहकर्मियों के साथ विवादों के कारण कार्य प्रभावित हो सकता है। कर्क राशि सूर्यदेव आपकी राशि से पंचम भाव (शिक्षा, संतान और रचनात्मकता का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह अवधि शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। विद्यार्थी अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे।

रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे आर्थिक निवेश से बचें। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। माता-पिता को अपनी संतान की जरूरतों और पढ़ाई की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। आपका संतुलित दृष्टिकोण आपको निजी और पेशेवर जिम्मेदारियों को संभालने में मदद करेगा।

उपाय: एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। लाभ: विद्यार्थियों को पढ़ाई में सुधार और रचनात्मक लोगों को प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। हानि: जोखिम भरे आर्थिक निवेश और प्रेम संबंधों में धैर्य की कमी से तनाव बढ़ सकता है। सिंह राशि सूर्यदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख, माता और संपत्ति का क्षेत्र) को सक्रिय करेंगे। यह गोचर घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े बदलाव ला सकता है। कुछ लोग संपत्ति खरीदने या घर की मरम्मत कराने पर विचार कर सकते हैं। पेशेवर जिम्मेदारियां कभी-कभी पारिवारिक जीवन में दबाव पैदा कर सकती हैं, जो आपको समय प्रबंधन की सीख देती हैं। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।