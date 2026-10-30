करियर मासिक राशिफल: किसे मिलेगी नई नौकरी और किसका होगा प्रमोशन? ज्योतिषी से जानिए अपनी राशि का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ऐसा माना जाता है कि नवंबर के महीने में बुध की वक्री चाल और उसके बाद मंगल और सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव राशियों के करियर पर पड़ेगा। साथ ही कारोबार में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि नवंबर का महीना मेष से मीन राशि के लिए करियर के हिसाब से कैसा रहेगा?

मेष मासिक करियर राशिफल (Aries Monthly Career Horoscope) कामकाज के मोर्चे पर 13 नवंबर तक बुधदेव की वक्री चाल सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ तालमेल में रुकावट डाल सकती है। हो सकता है आपने किसी काम की समय सीमा कुछ और सुनी हो और बॉस ने कुछ और कहा हो। ऐसे में हर निर्देश को लिखित में लेना ही समझदारी होगी। साझेदारी वाले कारोबार में कोई पुराना हिसाब या अधूरी डील दोबारा सामने आ सकती है। कागजात पर दस्तखत करने से पहले उनकी हर शर्त को आराम से पढ़िए।

12 नवंबर को मंगलदेव जब सिंह राशि में आएंगे तो आपके भीतर कुछ नया करने की ललक जागेगी। 13 नवंबर से रुकी हुई फाइलें आगे सरकने लगेंगी। 16 नवंबर से सूर्यदेव आठवें भाव में रहेंगे और किसी प्रोजेक्ट में बार बार हो रही गड़बड़ी की असली वजह आप पकड़ पाएंगे। शिक्षा, लेखन, मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने सुझाव बैठकों में खुलकर रखें, उनकी सराहना हो सकती है। सहकर्मियों से बहस में ऊर्जा खर्च करने के बजाय काम पूरा करने पर ध्यान दीजिए।

आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली। वृषभ मासिक करियर राशिफल (Taurus Monthly Career Horoscope) छठे घर में बैठे सूर्यदेव और वक्री बुधदेव 13 नवंबर तक आपकी मेज पर काम का ढेर लगाए रख सकते हैं। कभी किसी सहकर्मी की छुट्टी का बोझ आप पर आ सकता है, तो कभी किसी ईमेल का जवाब समय पर न आने से काम लटक सकता है। ऐसे में हर दस्तावेज की एक कॉपी संभालकर रखिए और सौंपने से पहले उसे दोबारा पढ़ लीजिए। दसवें घर में राहुदेव आपके भीतर ऊंची उड़ान भरने की इच्छा जगाएंगे और प्रभावशाली लोगों से मेलजोल के रास्ते खोलेंगे।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होने के बाद अधूरी बैठकें और रुकी मंजूरियां रफ्तार पकड़ेंगी। 16 नवंबर से सूर्यदेव सातवें घर में आकर कारोबारी साझेदारी और ग्राहकों से जुड़े मामलों को अहम बना देंगे। किसी नए क्लाइंट से डील पक्की करने से पहले शर्तें अच्छी तरह समझ लीजिए। 12 नवंबर से मंगलदेव चौथे घर में होंगे, इसलिए घर की कोई जरूरत बीच में काम से छुट्टी लेने पर मजबूर कर सकती है। किसी पर रौब जमाने के चक्कर में बड़ा जोखिम उठाने से बचिए।

यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। मिथुन मासिक करियर राशिफल (Gemini Monthly Career Horoscope) दसवें घर में वक्री शनिदेव पूरे महीने आपसे करियर का हिसाब किताब मांगेंगे। हो सकता है किसी पुराने काम में हुई गलती को सुधारने की जिम्मेदारी फिर आपके पास आए। इसे बोझ नहीं, अपनी साख मजबूत करने का अवसर मानिए। 13 नवंबर तक बुधदेव की उल्टी चाल के कारण मीटिंग का समय बदलना, गलत अटैचमेंट चला जाना या बात अधूरी समझ आना आम रहेगा।

12 नवंबर को मंगलदेव तीसरे घर में आकर आपकी पहल करने की शक्ति बढ़ाएंगे। फोन पर बात करके या सीधे मिलकर आप अटके काम निकलवा सकेंगे। 13 नवंबर से बुधदेव के मार्गी होते ही बातचीत का धागा फिर से सुलझने लगेगा। 16 नवंबर से सूर्यदेव छठे घर में होंगे, जो लंबित फाइलें निपटाने और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में मदद करेंगे। व्यापारी नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया और जान पहचान का भरपूर उपयोग कीजिए।

कर्क मासिक करियर राशिफल (Cancer Monthly Career Horoscope) महीने के आरंभ में चौथे घर में बैठे सूर्यदेव और वक्री बुधदेव आपका ध्यान दफ्तर से ज्यादा घर की ओर खींचेंगे। बच्चों के स्कूल की मीटिंग, घर का कोई काम या बुजुर्गों की देखभाल के बीच ऑफिस के काम पीछे छूट सकते हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी को स्थिति पहले ही बता दीजिए, ताकि गलतफहमी न हो। 13 नवंबर तक किसी फाइल या मंजूरी के इंतजार में धैर्य रखिए। लग्न में बैठे मंगलदेव आवेश बढ़ा सकते हैं, सहकर्मियों के सामने आवाज ऊंची मत कीजिए।

12 नवंबर से मंगलदेव दूसरे घर में गुरुदेव के साथ होंगे और आपकी कमाई के रास्तों पर रोशनी डालेंगे। अपने काम की उचित कीमत मांगने का साहस आएगा। फ्रीलांस या कंसल्टिंग करने वाले लोग अपनी फीस पर फिर से विचार कर सकते हैं। 13 नवंबर के बाद संवाद में आई अड़चनें दूर होंगी। 16 नवंबर से सूर्यदेव पांचवें घर में आकर रचनात्मक सोच को धार देंगे। डिजाइन, शिक्षण या कंटेंट से जुड़े जातकों को इस दौरान अच्छे परिणाम मिलेंगे।

सिंह मासिक करियर राशिफल (Leo Monthly Career Horoscope) 13 नवंबर तक तीसरे घर में वक्री बुधदेव छोटी मीटिंग्स, फोन कॉल और छोटे दौरों में रुकावटें डाल सकते हैं। किसी क्लाइंट से मिलने निकलें और पता चले कि मीटिंग पोस्टपोनड हो गई, ऐसा अनुभव हो सकता है। इसलिए निकलने से पहले एक बार कॉल कर लें। नीच राशि में बैठे सूर्यदेव शुरुआत में आपकी बात को उतना वजन नहीं मिलने देंगे जितना आप चाहते हैं। निराश होने के बजाय अपना काम पूरी लगन से करते रहिए।

12 नवंबर को मंगलदेव जब आपकी राशि में आएंगे तो काम में फुर्ती और नेतृत्व की चमक लौटेगी। लग्न में गुरुदेव का साथ आपको सीखने और खुद को निखारने का अवसर देगा। 13 नवंबर के बाद अटकी बातचीत सुलझेगी। सातवें घर के राहुदेव साझेदारी में अप्रत्याशित स्थितियां ला सकते हैं, इसलिए हर डील में पारदर्शिता रखिए और साथी का चुनाव परखकर कीजिए। 16 नवंबर से सूर्यदेव चौथे घर में होंगे, घर से काम करने वालों के लिए यह अनुकूल समय रहेगा।

कन्या मासिक करियर राशिफल (Virgo Monthly Career Horoscope) छठे घर में बैठे राहुदेव पूरे महीने आपको दफ्तर की होड़ में आगे रहने का हौसला देंगे। अगर कोई सहकर्मी आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने काम से उसे जवाब दे पाएंगे। 13 नवंबर तक दूसरे घर में वक्री बुधदेव पेमेंट और कमाई की चर्चाओं में भ्रम पैदा कर सकते हैं। ग्राहक से भुगतान की तारीख तय हो तो उसे ईमेल में लिखवा लीजिए।

13 नवंबर के बाद रुकी हुई बातचीत रफ्तार पकड़ेगी। 16 नवंबर से सूर्यदेव तीसरे घर में आकर आपकी बात कहने की हिम्मत और संपर्क बनाने की क्षमता बढ़ाएंगे। नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखने या किसी कार्यशाला में भाग लेने के लिए ये दिन उपयुक्त हैं। सातवें घर में वक्री शनिदेव कारोबारी साझेदारी में पुराने अनुबंधों की समीक्षा करने को कह रहे हैं। साझेदार के साथ हर शर्त स्पष्ट रखिए।

तुला मासिक करियर राशिफल (Libra Monthly Career Horoscope) 13 नवंबर तक लग्न में वक्री बुधदेव और नीच के सूर्यदेव आपको अपनी कार्यशैली पर दोबारा सोचने को मजबूर करेंगे। किसी प्रेजेंटेशन के बाद लगे कि बात ठीक से नहीं रख पाए, तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं। अगली बार की तैयारी बेहतर कीजिए। 12 नवंबर तक दसवें घर में मंगलदेव दफ्तर का काम बढ़ाकर रखेंगे। छठे घर में वक्री शनिदेव अनुशासन के बल पर विरोधियों पर विजय दिलाएंगे।

12 नवंबर को मंगलदेव ग्यारहवें घर में गुरुदेव से मिलेंगे और संपर्क बढ़ाने के बेहतरीन अवसर देंगे। किसी पुराने सहपाठी या पूर्व बॉस से मुलाकात नए काम का रास्ता खोल सकती है। 13 नवंबर के बाद योजनाएं स्पष्ट होंगी। व्यापारी नए ग्राहकों या साझेदारों से जुड़ सकते हैं, बस कार्य आरंभ करने से पहले भुगतान और दायित्वों की बात लिखित में तय कर लीजिए। 16 नवंबर से सूर्यदेव दूसरे घर में होंगे, जो कमाई से जुड़े प्रयासों को दिशा देंगे।

वृश्चिक मासिक करियर राशिफल (Scorpio Monthly Career Horoscope) 13 नवंबर तक बारहवें घर में वक्री बुधदेव पर्दे के पीछे चल रहे कामों पर ध्यान दिलाएंगे। विदेशी क्लाइंट, बैक ऑफिस या दस्तावेजों से जुड़े काम में आपको हर कदम का रिकॉर्ड रखना होगा। किसी फाइल पर अंतिम मुहर लगाने से पहले उसे दोबारा जांच लीजिए। नौवें घर में नीच के मंगलदेव 12 नवंबर तक पहल करने में हिचक पैदा कर सकते हैं, ऐसे समय में योजना बनाने पर ध्यान दीजिए।

12 नवंबर को मंगलदेव दसवें घर में पहुंचेंगे, जहां गुरुदेव पहले से विराजमान हैं। यह योग कर्मक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी और नेतृत्व का अवसर लेकर आएगा। बॉस किसी अहम बैठक में आपको आगे कर सकते हैं। फिर भी हर चमकते प्रस्ताव पर तुरंत हामी मत भरिए। 16 नवंबर से सूर्यदेव आपकी राशि में होंगे, जो आपकी पहचान और ऊंचे लक्ष्यों को उभारेंगे। अपने विचार दृढ़ता से रखिए और वरिष्ठों की प्रतिक्रिया को खुले मन से स्वीकार कीजिए।

धनु मासिक करियर राशिफल (Sagittarius Monthly Career Horoscope) 6 नवंबर से दसवें घर में वक्री शुक्रदेव आपको करियर की दिशा पर दोबारा विचार करने को प्रेरित करेंगे। मन में यह सवाल उठ सकता है कि जिस पद पर आप हैं, क्या वहां आपकी असली प्रतिभा का उपयोग हो रहा है। दफ्तर में किसी सहकर्मी से संबंध भी समीक्षा मांग सकते हैं। ग्यारहवें घर में वक्री बुधदेव 13 नवंबर तक टीम मीटिंग और कार्यालय के समूहों में भ्रम फैला सकते हैं। सुनी सुनाई बात पर तुरंत अमल मत कीजिए।

13 नवंबर के बाद अटकी बातचीत सुलझने लगेगी। 12 नवंबर को मंगलदेव नौवें घर में गुरुदेव से मिलेंगे और नया हुनर सीखने, प्रशिक्षण लेने या दूर शहर से जुड़े अवसरों की ओर आपका ध्यान ले जाएंगे। किसी दूसरे शहर की ब्रांच में तबादले या विदेश से आए ऑफर पर भी विचार कर सकते हैं। पेशेवर बुनियाद पक्की करने पर ध्यान दीजिए और हड़बड़ी में नौकरी बदलने से बचिए।

मकर मासिक करियर राशिफल (Capricorn Monthly Career Horoscope) 13 नवंबर तक दसवें घर में वक्री बुधदेव और नीच के सूर्यदेव पुरानी फाइलें फिर से खोल सकते हैं। पिछले महीने जो प्रोजेक्ट पूरा मान लिया था, उसमें कोई सुधार की मांग आ सकती है। ऐसे में झुंझलाने के बजाय शांत मन से काम निपटाइए। किसी भी बड़े अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले एक बार कानूनी सलाह ले लीजिए।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होने के साथ संवाद में सहजता लौटेगी। 16 नवंबर से सूर्यदेव ग्यारहवें घर में होंगे और सामूहिक कामकाज, प्रोफेशनल जान पहचान और आगे की योजनाओं को मजबूती देंगे। किसी पुराने सहकर्मी का फोन या लिंक्डइन पर आया संदेश नए अवसर की ओर ले जा सकता है। तीसरे घर में शनिदेव मेहनत को लगातार बनाए रखने की प्रेरणा देंगे। व्यापारी भरोसेमंद साझेदारी पर ध्यान दीजिए और बढ़ा चढ़ाकर वादे मत कीजिए।

कुंभ मासिक करियर राशिफल (Aquarius Monthly Career Horoscope) 13 नवंबर तक नौवें घर में वक्री बुधदेव और नीच के सूर्यदेव ट्रेनिंग, यात्रा या उच्च अधिकारियों से जुड़े मामलों में अड़चन ला सकते हैं। ऑफिस टूर की टिकट की तारीख गलत हो जाए या जरूरी सर्टिफिकेट समय पर न मिले, ऐसी परेशानियों से बचने के लिए हर चीज एक बार फिर देखिए। पिछले महीने का कोई अधूरा काम या पुरानी भूल सुधारने का मौका भी इसी दौरान मिलेगा।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होने के बाद पेशेवर संवाद में स्पष्टता आएगी। 16 नवंबर से सूर्यदेव दसवें घर में होंगे और आपकी पहचान व पद को मजबूती देंगे। बॉस किसी नई टीम या अहम प्रोजेक्ट का दायित्व आपको सौंप सकते हैं। 12 नवंबर से सातवें घर में मंगलदेव साझेदारी वाले कारोबार में सक्रियता बढ़ाएंगे। व्यापारी अपनी दीर्घकालीन रणनीति की समीक्षा कीजिए और विश्वसनीय संपर्कों को मजबूत बनाइए।

मीन मासिक करियर राशिफल (Pisces Monthly Career Horoscope) 13 नवंबर तक आठवें घर में वक्री बुधदेव पुरानी फाइलें, गोपनीय बातचीत और पेचीदा दस्तावेज फिर से आपकी मेज पर ला सकते हैं। ऑडिट, टैक्स या किसी जांच से जुड़ा पुराना मामला उठ सकता है। किसी भी पेशेवर प्रतिबद्धता से पहले हर बिंदु को ठीक से समझ लीजिए। शोध, बैंकिंग, जांच, चिकित्सा या परामर्श से जुड़े लोगों के लिए समस्या की जड़ तक जाने की क्षमता बहुत उपयोगी रहेगी।

12 नवंबर को मंगलदेव छठे घर में गुरुदेव के साथ आएंगे और दफ्तर में काम का दबाव बढ़ाएंगे। एक साथ कई डेडलाइन सामने हों तो उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से बांट लीजिए। 13 नवंबर के बाद लंबित मामले सुलझाने और अपने विचार रखने में आसानी होगी। 16 नवंबर से सूर्यदेव नौवें घर में होंगे और पेशेवर प्रशिक्षण, यात्रा या नए विचारों वाले लोगों से मिलने का अवसर देंगे। सहकर्मियों से वाद विवाद में पड़ने से बचिए।