आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वैदिक ज्योतिष में शुक्रदेव को प्रेम, रोमांस, विवाह, रिश्ते, विलासिता, सौंदर्य, रचनात्मकता, सुख-सुविधाओं और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। वे कलात्मक योग्यताओं, फैशन, मनोरंजन और भौतिक सुखों का आनंद लेने की इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

तुला शुक्रदेव की अपनी ही राशि है, जो संतुलन, सामंजस्य, साझेदारी, कूटनीति और सामाजिक संबंधों से जुड़ी है। रविवार, 22 नवंबर 2026 को शुक्रदेव का तुला राशि में गोचर सहयोग, आपसी समझ और संतुलित निर्णय लेने के महत्व को मजबूत कर सकता है। इस अवधि में लोग अपने रिश्तों को सुधारने, अपने व्यक्तित्व को निखारने और जीवन के सुखों का आनंद लेने में अधिक रुचि ले सकते हैं।

मेष राशि शुक्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह भाव विवाह, साझेदारी और व्यापारिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। विवाहित जातकों को अपने रिश्तों को सुधारने और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं।

अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है या विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापारिक साझेदारियों और पेशेवर समझौतों में भी प्रगति होने के योग हैं। अनावश्यक बहसों से बचें और अपने साथी की अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करें।

उपाय: रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। लाभ: जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे और व्यापारिक साझेदारियों में प्रगति होगी। वृषभ राशि शुक्रदेव आपकी राशि से षष्ठम भाव (रोग, ऋण और शत्रु का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह स्थिति कार्यस्थल के संबंधों, दैनिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य दिनचर्या पर ध्यान देने की सीख देती है। आपको सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा या असहमति का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको धैर्य रखने का संकेत देता है।

स्वास्थ्य या घरेलू जिम्मेदारियों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। आपका कूटनीतिक दृष्टिकोण पेशेवर मतभेदों को सुलझाने में मदद कर सकता है। अपनी सेहत की अनदेखी करने से बचें और संतुलित जीवनशैली बनाए रखें। उपाय: कार्यस्थल पर शांति और बेहतर सेहत के लिए प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। लाभ: आपकी कूटनीतिक सूझबूझ से कार्यस्थल के पुराने मतभेद आसानी से सुलझ जाएंगे। मिथुन राशि शुक्रदेव आपकी राशि से पंचम भाव (शिक्षा, संतान और रचनात्मकता का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह अवधि रोमांस, रचनात्मकता, शिक्षा और मनोरंजन के लिए अनुकूल रह सकती है। आपका प्रेम जीवन अधिक सुखद हो सकता है, और अविवाहित लोग किसी सार्थक रिश्ते से जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी रचनात्मक विषयों में रुचि दिखा सकते हैं और एकाग्र रहने पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मीडिया, फैशन, मनोरंजन और कलात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उत्साहजनक अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, अनावश्यक आर्थिक जोखिम लेने से बचें।

उपाय: रचनात्मक ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें। लाभ: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और कलात्मक क्षेत्रों में नए अवसर मिलेंगे। कर्क राशि शुक्रदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख, माता और संपत्ति का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह भाव घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और घरेलू खुशियों का प्रतिनिधित्व करता है। आप घर की सजावट, मरम्मत या आरामदायक घरेलू सामान खरीदने पर धन खर्च कर सकते हैं।

पारिवारिक रिश्तों में अधिक सामंजस्य आ सकता है, और आप अपनों के साथ समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। कुछ जातक नया वाहन खरीदने या संपत्ति में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। विलासिता की वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च करने से बचें।

उपाय: घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं। लाभ: परिवार में सुखद माहौल रहेगा और वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। सिंह राशि शुक्रदेव आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम, संवाद और भाई-बहन का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। इससे संवाद कौशल, रचनात्मकता और भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। आपको नेटवर्किंग, मार्केटिंग, लेखन, बिक्री या मीडिया से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं।