आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी के मौके पर सूर्यदेव अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को आत्मविश्वास, सरकार, प्रतिष्ठा, सम्मान और पिता का कारक माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, अनुराधा नक्षत्र का विस्तार वृश्चिक राशि में 3°20′ से लेकर 16°40′ तक माना गया है। इस नक्षत्र का स्वामी शनिदेव को माना जाता है, जबकि इसके मित्र अधिष्ठाता देव हैं जो दोस्ती, सहयोग और सामंजस्य से संबंध रखते हैं।

20 नवंबर 2026, शुक्रवार को सूर्यदेव भारतीय समयानुसार करीब सुबह 3 बजकर 09 मिनट पर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह समय आपका ध्यान अनुशासन, टीम वर्क, काम की जिम्मेदारियों और निजी रिश्तों की ओर खींच सकता है। चूंकि अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, इसलिए यह गोचर गहरी सोच, पक्का इरादा और मुश्किल समय में भी संभलने का मौका दे सकता है। आइए जानते हैं सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में आने से तुला से मीन राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा?

तुला राशि (Libra) सूर्यदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन, वाणी और परिवार का क्षेत्र) को सक्रिय करेंगे। यह गोचर आय, बचत, पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक योजना पर ध्यान आकर्षित कर सकता है। आप अपनी आर्थिक स्थिरता को सुधारने के प्रति अधिक गंभीर हो सकते हैं।

नौकरीपेशा लोग वेतन या आर्थिक लाभों पर चर्चा कर सकते हैं, जबकि व्यापार करने वाले लोग आय बढ़ाने पर ध्यान देंगे। हालांकि, परिवार से जुड़े खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। पैसों के बारे में बातचीत करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कड़े शब्द असहमति पैदा कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत बढ़ाने पर ध्यान दें।

उपाय: आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख के लिए शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करें। लाभ: आय बढ़ाने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के नए रास्ते खुलेंगे। हानि: कड़े शब्दों और अनावश्यक खर्चों के कारण पारिवारिक बजट और माहौल बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि (Scorpio) सूर्यदेव आपकी राशि से प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास और मार्गदर्शक गुणों में वृद्धि हो सकती है। पेशेवर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको अपनी योग्यता दिखाने के अवसर मिलेंगे।

समाज और कार्यस्थल पर पहचान बनाने की आपकी इच्छा प्रबल हो सकती है। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय अत्यधिक हावी होने या अधीर होने से बचें। निजी रिश्तों में अधिक समझदारी की आवश्यकता होगी। अपनी सेहत पर ध्यान दें और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही महत्वपूर्ण फैसले लें।

उपाय: क्रोध और अधीरता को शांत रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। लाभ: आत्मविश्वास बढ़ने से कार्यस्थल पर नई पहचान और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। हानि: अत्यधिक हावी होने के स्वभाव और जल्दबाजी से निजी रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। धनु राशि (Sagittarius) सूर्यदेव आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय, विदेश और मोक्ष का क्षेत्र) को सक्रिय करेंगे। यह गोचर खर्चों, विदेशी संपर्कों, यात्रा और निजी जिम्मेदारियों पर ध्यान आकर्षित कर सकता है। कुछ लोग शिक्षा, यात्रा या पेशेवर जरूरतों पर धन खर्च कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने वाले लोगों को नए कार्य या अवसर मिल सकते हैं। अचानक होने वाले खर्च आपकी बचत को प्रभावित कर सकते हैं, जो बजट सुधारने के संकेत हैं। अपनी आर्थिक योजनाओं की ध्यान से समीक्षा करें। अपनी प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर चिंतन करने से आपको लाभ होगा।

उपाय: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। लाभ: विदेशी संपर्कों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे। हानि: अचानक बढ़ते खर्चों और बिना योजना के की गई यात्राओं से बचत कम होगी। मकर राशि (Capricorn) सूर्यदेव आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ, आय और इच्छापूर्ति का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह अवधि आय, लाभ, पेशेवर नेटवर्किंग और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अनुकूल हो सकती है। आपको प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिल सकता है या ऐसे पुराने संपर्कों से फिर से जुड़ाव हो सकता है जो करियर में मदद कर सकते हैं।

व्यापार करने वाले लोग नए क्लाइंट्स और व्यापारिक अवसरों की तलाश कर सकते हैं। कुछ रुके हुए आर्थिक मामले आगे बढ़ सकते हैं। केवल मौखिक वादों के आधार पर कोई भी आर्थिक प्रतिबद्धता करने से बचें। उपाय: करियर में निरंतर प्रगति के लिए शनिवार को शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाएं। लाभ: प्रभावशाली लोगों के सहयोग से रुके हुए आर्थिक मामले और लाभ आगे बढ़ेंगे। हानि: केवल मौखिक वादों पर भरोसा करके आर्थिक फैसले लेने से नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि (Aquarius) सूर्यदेव आपकी राशि से दशम भाव (कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) को सक्रिय करेंगे। यह गोचर करियर और पेशेवर जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। कर्मचारियों को नए कार्य, मार्गदर्शक अवसर या उनके काम के लिए सराहना मिल सकती है।

व्यापार करने वाले लोग विस्तार और अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बढ़ी हुई जिम्मेदारियां थोड़ा दबाव बना सकती हैं, जो आपको अनुशासन की सीख देती हैं। अनुशासन बनाए रखें, कार्यस्थल के विवादों से बचें और बेहतर काम करने पर ध्यान दें।

उपाय: कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। लाभ: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। हानि: बढ़ते काम के दबाव और कार्यस्थल के विवादों से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मीन राशि (Pisces) सूर्यदेव आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह अवधि उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्मिकता और पेशेवर विकास पर ध्यान आकर्षित कर सकती है। विद्यार्थी आगे की पढ़ाई या विशेष प्रशिक्षण के अवसर तलाश सकते हैं।