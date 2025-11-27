Shani Margi 2025: तुला राशि के लोगों के आसानी से पूरे होंगे काम, रखें इन बातों का ध्यान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। जब भगवान शनि मीन राशि में मार्गी (Shani Margi 2025) होते हैं, तो वे क्षेत्र फिर से आगे बढ़ने लगते हैं जो पिछले समय में रुकावट या देरी का सामना कर रहे थे। यह समय अंदर से मजबूत बनाने वाला सिद्ध होगा। साथ ही हीलिंग, मानसिक स्पष्टता और हालात का सामना करने की हिम्मत मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि 28 नवंबर 2025 को शनि देव के मीन राशि में मार्गी होने पर तुला से लेकर धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

तुला (Libra) – 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना षष्ठ भाव (सेवा, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा) को सक्रिय करता है। आप चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और काम में मजबूती ला सकते हैं। जिन कामों में धैर्य और फोकस की जरूरत होती है, वे अब आसानी से पूरे हो सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि बारहवें भाव (अनजाना भय, खर्च और आध्यात्मिकता) पर रहेगी। यह पुराने डर छोड़ने, मन को शांत करने और आध्यात्मिक स्पष्टता पाने का संकेत देता है। आपकी सहनशक्ति पहले से अधिक मजबूत होगी।

उपाय • शनिवार को लोहे की वस्तुओं का दान करें।

• मन को स्थिर करने के लिए रोज मेडिटेशन करें। वृश्चिक (Scorpio) – 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव का यह गोचर पंचम भाव (संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता) को प्रभावित करता है। पढ़ाई, प्रेम संबंध और रचनात्मक कार्यों में अनुशासन बढ़ता है। बच्चों से जुड़े मामले भी धीरे-धीरे स्थिर हो सकते हैं। पंचम भाव में स्थित शनिदेव ग्यारहवें भाव (लाभ, सपने और सोशल सर्कल) पर दृष्टि डालते हैं। इस वजह से लक्ष्य पूरे होने, लाभ बढ़ने और लोगों का सहयोग मिलने की स्थिति बन सकती है। नियमित प्रयास और धैर्य बड़े नतीजे देंगे।