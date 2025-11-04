अगले साल इन 2 राशियों पर रहेगी शनि की ढैय्या, पढ़ें कैसा होगा इसका असर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन शास्त्र में शनिदेव को मोक्ष प्रदाता और कर्मफल दाता कहा गया है। शनिदेव व्यक्ति विशेष को उसके कर्मों के अनुसार (saturn karma phase) शुभ और अशुभ फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं।वहीं, बुरे कर्म करने वाले जातकों को दंडित भी करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो शनिदेव कर्म के अनुसार फल देते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्योतिषियों की मानें तो अगले साल यानी 2026 में दो राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या रहेगी। शनि की ढैय्या से दोनों राशि के जातकों को शुभ और अशुभ फल मिल सकते हैं। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

कब बदलेंगे अपनी चाल? (Shani Dhaiya transit) अगले साल यानी 2026 में न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में विराजमान रहेंगे। हालांकि, साल 2026 में दो बार अपनी चाल बदलेंगे। सबसे पहले 27 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे। इसके बाद साल के अंत यानी दिसंबर में मार्गी होंगे। शनिदेव 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। मार्गी चाल चलकर शनिदेव 2027 में राशि परिवर्तन करेंगे।

सिंह राशि (Leo astrology) शनिदेव के मीन राशि में गोचर के दौरान सिंह राशि के जातकों पर अगले साल भी शनि की ढैय्या रहेगी। इससे सिंह राशि के जातकों को कारोबार में धीमी रफ्तार से सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर कहें तो मनमुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। सुख और समृद्धि बढ़ेगी। सरकारी या राजकीय पक्ष से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। शनि वक्री के दौरान खर्च अधिक होगा।