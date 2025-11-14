Chandra Gochar 2025: उत्पन्ना एकादशी से इन राशियों के जीवन में होगा बदलाव, फंसा हुआ पैसा मिलेगा वापस

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। यह पर्व हर साल अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है।

ज्योतिषियों की मानें तो उत्पन्ना एकादशी के दिन चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से हर काम में सफलता मिलेगी। आइए, इन राशियों के बारे में सबकुछ जानते हैं-

सिंह राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन से सिंह राशि के जातकों को फायदा होगा। इससे पहले चंद्र देव सिंह राशि में विराजमान थे। वहीं, कन्या राशि में गोचर के दौरान चंद्र देव सिंह राशि के धन भाव को देखेंगे। इससे शुभ कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी बिगड़े काम बनेंगे। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। जीवन में सुखों का आगमन होगा। अपने किसी से आपको हेल्प मिल सकती है। गिले-शिकवे दूर कर जीवन में आगे बढ़ें। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।