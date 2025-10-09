Chandra Gochar 2025: हीरे की तरह चमकेगी इन राशियों की किस्मत, निवेश से मिलेगा दोगुना लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक माहके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। यह दिन करवा माता को समर्पित होता है। इस साल शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ और वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख और शांति बनी रहती है।

शुक्रवार 10 अक्टूबर को मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से राशि चक्र की सभी राशियों पर भाव अनुसार प्रभाव पड़ेगा। इनमें दो राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। खासकर, कारोबार और निवेश से दोगुना लाभ होगा। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

वृश्चिक राशि चंद्र देव की कृपा से आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अचानक से धन लाभ होगा। ऐसा हो सकता है कि रूका हुआ धन आपको प्राप्त हो या फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी काम के बनने से आप रिलेक्स महसूस करेंगे। यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं।

निवेश के लिए समय उत्तम है। परिवार वालों का साथ मिलेगा। घर के बड़े से सलाह लेकर आप निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। भौतिक विषयों में मन लगेगा। धन व्यय हो सकता है। शुभ कामों में सफलता पाने के लिए गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही करवा चौथ पर सफेद चीजों का दान करें।