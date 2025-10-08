Chandra Gochar 2025: इन राशियों के जीवन में आएगी खुशियों की बहार, मानसिक तनाव से भी मिलेगी निजात

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 10 अक्टूबर को वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर भगवान गणेश की असीम कृपा बरसती है। उनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्योतिषियों की मानें तो शुक्रवार 10 अक्टूबर को चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन चंद्र देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की बहार आएगी। आइए, इन राशियों के बारे में सबकुछ जानते हैं-

चंद्र राशि परिवर्तन ज्योतिषियों की मानें तो चंद्र देव राशि 10 अक्टूबर को देर रात 01 बजकर 22 मिनट पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में चंद्र देव 12 अक्टूबर को मध्य रात्रि तक रहेंगे। इसके बाद चंद्र देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे।

मेष राशिॉ चंद्र देव के वृषभ राशि में गोचर करने से मेष राशि के जातकों को जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। चंद्र देव की कृपा से कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही घर में खुशियों की बहार आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी। किसी अपने से सहयोग मिलेगा। इससे जीवन में तरक्की की राह पर अग्रसर रहेंगे। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। निवेश के लिए समय उत्तम है। बड़े-वृद्ध से सलाह लेकर निवेश करने की प्लानिंग कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से चंद्र देव की कृपा बरसेगी।