    Chandra Gochar 2025: चंद्र गोचर से इन राशियों को आर्थिक तंगी से मिलेगी मुक्ति, पूरी होगी मनचाही मुराद

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:10 PM (IST)

    22 नवंबर को अगहन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि है, जिस पर न्याय के देवता शनिदेव की पूजा की जाएगी। इसी दिन चंद्र देव शाम 04 बजकर 46 मिनट पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। इस चंद्र गोचर से वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को करियर में सफलता और इच्छा पूर्ति होगी, जबकि कुंभ राशि वालों को व्यापार में उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होगी।  

    Chandra Gochar 2025: चंद्र गोचर का प्रभाव

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 22 नवंबर को अगहन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि है। इस शुभ अवसर पर न्याय के देवता शनिदेव की पूजा की जाएगी।

    धार्मिक मत है कि कर्मफल दाता शनिदेव की पूजा करने से व्यक्ति विशेष को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही करियर और कारोबार में मनमुताबिक सफलता मिलती है।

    ज्योतिषियों की मानें तो मार्गशीष माह की द्वितीया तिथि पर मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही मानसिक विकार से भी मुक्ति मिलेगी।

    चंद्र गोचर 2025

    मन के कारक चंद्र देव 22 नवंबर को शाम 04 बजकर 46 मिनट पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में चंद्र देव अगले दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे।

    वृश्चिक राशि

    वृश्चिक राशि के स्वामी ऊर्जा के कारक मंगल देव हैं और आराध्य हनुमान जी हैं। इस राशि को हनुमान जी शुभ फल देते हैं। वहीं, सूर्य और बुध देव की कृपा भी वृश्चिक राशि के जातकों पर बरसती है। वृश्चिक राशि के जातक बेहद मेहनती और एकांतप्रिय होते हैं। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से वृश्चिक राशि के जातकों को करियर में मनमुताबिक सफलता मिलेगी। साथ ही कोई विश भी पूरी होगी। चिंता और विकार से छुटकारा मिलेगा। नयन संबंधी परेशानी हो सकती है। घर पर मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। अपनों का साथ मिलेगा। विशेष काम में सफलता मिलेगी। बिगड़े काम पूरे होंगे।

    कुंभ राशि

    कुंभ राशि के स्वामी न्याय के देवता शनि देव हैं और आराध्य भगवान शिव हैं। इस राशि के जातकों पर शनि देव की कृपा बरसती है। शनिदेव की कृपा के चलते कुंभ राशि के जातक बिजनेस में सफल होते हैं। बिजनेस के लिए समय बहुत उत्तम है। घर पर खुशियों का माहौल रहेगा। मानसिक शांति प्राप्त होगी। कोई बड़ा काम पूरा होगा। साहसिक कदम लेने से जीवन की रुपरेखा बदल सकती है। कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।