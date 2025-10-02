Chandra Gochar 2025: सोने की तरह चमकेगी इन राशियों की तकदीर, तनाव और तंगी से मिलेगी मुक्ति

ज्योतिषियों की मानें तो सोमवार 06 अक्टूबर को चंद्र देव (Chandra Gochar 2025) राशि परिवर्तन करेंगे। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होने से जातक को शुभ कामों में सफलता मिलती है। साथ ही जातक मधुरभाषी होता है। देवों के देव महादेव की पूजा करने से मन के कारक चंद्र देव प्रसन्न होते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 03 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी है। यह पर्व हर साल आश्विन माह में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाएगी। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तजनों के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंद्र राशि परिवर्तन ज्योतिषियों की मानें तो चंद्र देव राशि शुक्रवार 03 अक्टूबर को देर रात 03 बजकर 43 मिनट पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय चंद्र देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में चंद्र देव अगले दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद 06 अक्टूबर को मीन राशि में गोचर करेंगे। चंद्र देव एक राशि में सवा दो दिनों तक रहते हैं।

मेष राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से मेष राशि के जातकों को जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। किसी विशेष काम के पूरा होने से धन लाभ हो सकता है। दान-पुण्य करने में आपकी रूचि बढ़ेगी। धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी।

घर पर मेहमानों के आगमन से घर-आंगन में खुशियों का माहौल रहेग। घर पर शुभ और मांगलिक काम किए जाएंगे। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। इससे आप बड़े से बड़े काम में सफलता पा सकेंगे। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इससे मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। सफेद चीजों का दान करने से चंद्र देव की कृपा बरसेगी।

मकर राशि चंद्र देव के कुंभ राशि में गोचर करने से मकर राशि के जातकों के जीवन में नया बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आपकी कोई विश भी पूरी होगी। बड़े भाई और बहन से आपको सहयोग मिलेगा।