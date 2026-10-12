बुध का विशाखा नक्षत्र में महागोचर: आज से पलट जाएगी इन 6 राशियों की किस्मत, आपके जीवन पर क्या होगा असर होगा?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 12 अक्टूबर को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और संवाद के करक बुधदेव विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुधदेव का यह नक्षत्र गोचर राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुध देव का यह गोचर राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला रहा है। इसका सीधा असर आपके करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि तक के लिए यह समय कैसा रहेगा और जरूरी उपाय क्या हैं।

1. मेष राशि: बुधदेव आपके सातवें भाव (विवाह, साझेदारी और व्यापार का क्षेत्र) से विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह आपके व्यापारिक समझौतों, साझेदारी और काम-काज के संबंधों को बेहतर बनाएगा। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों से जुड़ने या नए सहयोग पर बात करने का मौका मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को भी बातचीत से अच्छा लाभ होगा। किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से देख लें। रिश्तों और काम-काज में स्पष्ट बातचीत बहुत जरूरी रहेगी।

उपाय: बुधवार के दिन बुधदेव का ध्यान करें और हरी चीजों का दान करें।

2. वृषभ राशि: बुधदेव आपके छठे भाव (रोग, ऋण और प्रतियोगिता का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे काम का दबाव, प्रतियोगिता, कर्ज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं, लेकिन सही योजना बनाकर काम करने से सब नियंत्रण में रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों को लगातार ध्यान देने की जरूरत है। पैसों के मामले में पुराने बकाए ब्यौरे जांचें और बिना वजह नया कर्ज लेने से बचें।

उपाय: बुधवार के दिन पक्षियों को हरा दाना डालें।

3. मिथुन राशि: बुधदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके पांचवें भाव (शिक्षा, बुद्धि, संतान और कला का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। यह बदलाव आपकी बातचीत, विचार और फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों का मन पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। लिखने, विज्ञापन और मीडिया से जुड़े लोगों को नए विचार मिल सकते हैं। आप कमाई का कोई अतिरिक्त जरिया तलाशने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। जोखिम भरे निवेश से बचें और अपनी योजनाओं को सही रखें।

उपाय: बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और दुर्वा अर्पित करें।

4. कर्क राशि: बुधदेव आपके चौथे भाव (घर, परिवार, जमीन और गाड़ी का क्षेत्र) में विशाखा नक्षत्र से गोचर करेंगे। आपका ध्यान घर-परिवार के मामलों, जमीन-जायदाद, बचत और मानसिक शांति पर ज्यादा रहेगा। घर के खर्चों या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों पर विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। काम की जगह पर अपने व्यक्तिगत मामलों को हावी न होने दें। अगर कोई बड़ी खरीदारी करने का मन है, तो सभी विकल्पों की तुलना कर लें। पैसों के सही बजट से घर में स्थिरता बनी रहेगी।

उपाय: बुधवार को चावल या सफेद वस्तुओं का दान करें।

5. सिंह राशि: बुधदेव आपके तीसरे भाव (साहस, छोटे भाई-बहन और प्रयास का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। इससे आपकी बातचीत, मेल-जोल बढ़ाने और काम में पहल करने की क्षमता मजबूत होगी। अपनी बात सामने रखना, ग्राहकों से बात करना या नए काम की शुरुआत करना आपके लिए आसान होगा। बिक्री, पढ़ाई, लिखने या व्यापार से जुड़े लोगों को अपनी बोली से अच्छा फायदा हो सकता है। ऐसे वादे न करें जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो।

उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक या हरी दूर्वा चढ़ाएं।