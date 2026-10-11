सूर्य का चित्रा नक्षत्र में गोचर: तुला समेत 2 राशियों के जीवन में आएगा नया मोड़, इन उपायों से मिलेगी सफलता

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सफलता का कारक माना जाता है। ऐसे में जब सूर्यदेव कभी भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन में अलग तरह से पड़ता है।

कुछ राशियों के लिए यह समय अनुकूल होता है, तो कुछ के लिए जीवन में उतार-चढ़ाव भी आ सकते हैं। इस साल 11 अक्टूबर 2026 को सूर्यदेव मंगलदेव के स्वामित्व वाले चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं जिसके प्रभाव से कुछ राशियां धनवान हो सकती हैं, वहीं कुछ को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आइए यहां जानें तुला से मीन तक राशियों के जीवन में कौन से बदलाव आ सकते हैं।

तुला राशि चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव के गोचर के दौरान पर्दे के पीछे रहकर काम करने से आपको लाभ मिल सकता है। अपने रुके हुए कामों को पूरा करने और लंबी अवधि की योजनाओं की समीक्षा करने पर ध्यान दें।

स्थिति की पूरी तस्वीर साफ होने तक आप अपने कुछ पेशेवर फैसलों को गुप्त रखना पसंद कर सकते हैं। यात्रा या पारिवारिक जिम्मेदारियां सामने आने पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं। बजट को सही बनाए रखें और बिना वजह के वित्तीय वादे न करें।

उपाय: आप शुक्रवार के साथ-साथ रोज सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दें। वृश्चिक राशि चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर दोस्ती, काम के संपर्कों और समूह की गतिविधियों के जरिए नए मौके ला सकता है। आपको अच्छी सलाह मिल सकती है या ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है जो आपकी तरह ही सोच रखते हैं। व्यापार करने वाले नए संपर्क तलाश सकते हैं, जबकि नौकरीपेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट में पूरा साथ मिल सकता है।

किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके व्यावहारिक मूल्य को जरूर जांच लें। मेल-जोल और आपसी सहयोग आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। उपाय: आप तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। धनु राशि सूर्यदेव चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे आपका पूरा ध्यान करियर, मान-सम्मान और काम की जिम्मेदारियों पर रहेगा। आप अपनी क्षमताओं को साबित करने और ऐसा काम हाथ में लेने के लिए उत्सुक रह सकते हैं जिससे आपकी साख बढ़े। अपने लक्ष्यों को व्यवस्थित करने और निरंतरता दिखाने के लिए यह बहुत अच्छा समय है।

वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ टकराव से बचें या निराशा में आकर करियर से जुड़ा कोई गलत फैसला न लें। काम की जिम्मेदारियां आपको अपनी काबिलियत दिखाने के मौके दे सकती हैं। उपाय: अपने बड़ों और गुरुओं का सम्मान करें और रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। मकर राशि चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर सीखने, यात्रा करने और लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आप कोई नया हुनर सीखने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने या किसी दूसरी जगह से जुड़े पेशेवर मौके की तलाश कर सकते हैं। अनुभवी लोगों की सलाह आपको बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है।

भविष्य के लक्ष्यों में इतना न खो जाएं कि वर्तमान की जिम्मेदारियां छूट जाएं। पढ़ाई और रणनीतिक योजनाएं भविष्य के करियर को मजबूत कर सकती हैं। उपाय: रविवार के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और गरीबों की मदद करें। कुंभ राशि चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव के गोचर के दौरान साझा धन, रुके हुए भुगतानों और वित्तीय जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान दें। यह समय आपको निवेश की समीक्षा करने और जरूरी कागजात व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। काम के क्षेत्र में खोजबीन और सावधानीपूर्वक तैयारी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।

जोखिम भरे फैसलों से बचें और किसी भी वित्तीय समझौते में पड़ने से पहले पूरी स्पष्टता रखें। पैसों की समीक्षा और सोच-समझकर की गई योजना आपको स्थिरता देने में मदद कर सकती है। उपाय: आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें और काले तिल का दान करें। मीन राशि चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव के गोचर के दौरान साझेदारियां और काम से जुड़े रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। व्यापार करने वालों को बहुत संभलकर बातचीत करनी पड़ सकती है, जबकि विवाहित जातकों को एक-दूसरे के साथ खुलकर और सम्मान के साथ बातचीत करने के लिए समय निकालना चाहिए।