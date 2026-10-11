चित्रा नक्षत्र में सूर्य का महागोचर: आज से इन 6 राशियों के शुरू होंगे 'अच्छे दिन', किसे मिलेगा छप्परफाड़ धन?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 11 अक्टूबर 2026 को सूर्यदेव चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस गोचर का प्रभाव राशि के जातकों पर पड़ेगा। जातकों के करियर में तरक्की होगी और जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। साथ ही धन लाभ के योग बनेंगे। आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि सूर्य नक्षत्र गोचर का मेष कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1. मेष राशि: सूर्यदेव का चित्रा नक्षत्र गोचर आपका ध्यान प्रतियोगिता, काम की जिम्मेदारियों और अनुशासन की ओर खींचेगा। आप रुके हुए पेशेवर मामलों को सुलझाने और अपनी प्रगति में आने वाली रुकावटों को पार करने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। पैसों के मामले में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और पुराने बकाए चुकाने पर ध्यान दें। काम का दबाव बढ़ने पर सहकर्मियों के साथ बिना वजह की बहस से बचें। आपका पक्का इरादा आपको चुनौतीपूर्ण काम संभालने में मदद करेगा। पैसों का सही नियोजन बहुत जरूरी होगा।

उपाय: हर रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

2. वृषभ राशि: चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर कला, पढ़ाई और पैसों की योजनाओं में सुधार लाएगा। जो लोग व्यापार, डिजाइन, मीडिया, मनोरंजन और कला से जुड़े कामों में हैं, वे अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके पा सकते हैं। कुछ जातकों को उनके पिछले प्रयासों के लिए सराहना भी मिल सकती है। कोई मौका अच्छा दिखने भर से उसमें पैसों का जोखिम भरा निवेश न करें। नए प्रोजेक्ट, काम में पहचान और बेहतर धन के मौके सामने आ सकते हैं।

उपाय: आप उगते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं।

3. मिथुन राशि: चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर आपके पारिवारिक मामलों और जमीन-जायदाद पर असर डाल सकता है। घर-परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आप अपने रहने की व्यवस्था में सुधार करने पर विचार कर सकते हैं। घर में कुछ उपयोगी बदलाव लाएं। काम की जगह पर मन की शांति बनाए रखने से आपको कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। परिवार की चिंताएं आपका ध्यान भटका सकती हैं। तुरंत मिलने वाले फायदों के बजाय स्थिरता और लंबी अवधि की योजना पर ध्यान दें।

उपाय: रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

4. कर्क राशि: चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर बातचीत, मेल-जोल बढ़ाने और आगे बढ़कर पहल करने में मदद करेगा। अपने विचार सामने रखते समय, ग्राहकों से बात करते समय या किसी नए व्यापार प्रस्ताव पर चर्चा करते समय आप ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। छोटी यात्राएं और काम से जुड़े मेल-जोल फायदेमंद साबित हो सकते हैं। किसी नए काम में पैसे लगाने और वादे करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। मेल-जोल और बातचीत आपको नए मौके तलाशने में मदद कर सकती है।

उपाय: आप रोज सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

5. सिंह राशि: सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास रहेगा। चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर धन, परिवार के मामलों और काम के आत्मविश्वास में अच्छे बदलाव ला सकता है। आपकी कमाई बढ़ाने या दफ्तर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों पर ध्यान दिया जाने लगेगा। व्यापार करने वाले लोग अपने ग्राहकों का दायरा बढ़ाने के नए रास्ते तलाश सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। परिवार के साथ बात करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें। कमाई के मौके और काम में पहचान मिल सकती है।

उपाय: थोड़ा लाल चंदन मिलाकर उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें।