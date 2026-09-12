13 सितंबर गोचर: सूर्यदेव करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश, तुला से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 13 सितंबर 2026 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, मान-सम्मान, पिता और सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है, इसलिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा असर डालता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को स्थायित्व, साझेदारी और सफलता का नक्षत्र कहा जाता है। ऐसे में सूर्य का इस नक्षत्र में आना कुछ राशियों के लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। इस गोचर से कई राशियों को करियर में प्रमोशन, कारोबार में मुनाफा और रुके हुए कामों में सफलता मिल सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से तुला से लेकर मीन तक की राशियों की किस्मत पर क्‍या असर पड़ेगा।

तुला राशि: सूर्यदेव आपके एकादश भाव (लाभ और कमाई का क्षेत्र) में आकर आय और नए संपर्कों को मजबूती दे रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसों का कोई काम हल होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। व्यापारियों को नए लोगों से जुड़ने पर फायदा होगा। नौकरीपेशा लोगों को बड़े अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। कमाई, व्यापार और आर्थिक लाभ के मामले में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा।

उपाय: रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को गेहूं दान करें। वृश्चिक राशि: सूर्यदेव आपके दशम भाव (कर्म और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) में विराजमान होकर आपके करियर पर पूरा ध्यान ला रहे हैं। आपको कोई नई जिम्मेदारी या अपनी क्षमता दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और वे नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाएंगे। करियर में बढ़ोतरी, पदोन्नति और दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ने के योग हैं।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मानपूर्वक रहें। धनु राशि: सूर्यदेव आपके नवम भाव (भाग्य और धर्म का क्षेत्र) में आकर किस्मत का साथ बढ़ा रहे हैं। ऊंची पढ़ाई, लंबी यात्राएं और गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम-काज के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। जो लोग आगे की पढ़ाई या बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, उनको शुभ समाचार मिल सकते हैं। भाग्य और पढ़ाई के बल पर तरक्की होगी।

उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और अपने शिक्षकों व बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मकर राशि: सूर्यदेव आपके अष्टम भाव (बदलाव का क्षेत्र) में गोचर कर रहे हैं। यह समय गहराई से पैसों की योजना बनाने का है। साझे के धन, बीमा, कर और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और कागजात ध्यान से रखें। गहराई से की गई जांच और लंबी अवधि की आर्थिक योजना आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।

उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और पैसों के मामले में कोई बड़ा जोखिम न लें। कुंभ राशि: सूर्यदेव आपके सप्तम भाव (साझेदारी और विवाह का क्षेत्र) में आ रहे हैं। इससे व्यापारिक साझेदारियां, ग्राहक और लोगों से लेन-देन मुख्य रहेगा। काम-काज में आपकी पहचान बढ़ेगी और नए ग्राहक मिलेंगे। हालांकि अपने साथी के साथ बातचीत में अहंकार को न आने दें। व्यापार में नए अवसर मिलने से आपकी साख और काम-काज दोनों में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा।