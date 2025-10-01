Budh Dev Upay: इन उपायों से करें बुधदेव को प्रसन्न, दौड़ने लगेगा रुका हुआ कारोबार

ज्योतिष शास्त्र में बुध देव (Budh Dev) को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। कुंडली में बुध मजबूत होने से जातक कारोबार में बेहतर करते हैं। साथ ही जातक मधुरभाषी होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से कुंडली में व्यापार के दाता बुध ग्रह मजबूत होता है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुध देव सभी प्रकार के संचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वह वाणी हो, भाषा हो, लेखन कौशल हो, या तर्क और विश्लेषण हो सभी ग्रहों में सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले बुध देव, मिथुन और कन्या राशियों पर अधिकार रखते हैं। ये हमारे मानसिक प्रक्रियाओं, तर्क, विश्लेषण और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को नियंत्रित करते हैं।

बुधदेव हमारे हाथों और मस्तिष्क के समन्वय में चतुरता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लय का भी प्रतीक हैं, और इस कारण बुध देव प्रायः संगीतकारों और टाइपिस्टों की कुंडलियों में प्रमुख होते हैं। बुध देव मीडिया जगत और कंप्यूटर जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के संचार से संबंधित व्यवसायों में कार्य करते हैं, उनकी जन्म कुंडली में बुध देव का मजबूत होना आवश्यक होता है।

जब जन्मकुंडली में बुधदेव पीड़ित होते हैं, तो संचार, तर्क, त्वचा या तंत्रिका संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसे समय में वेदों और ज्योतिषीय परंपराओं में वर्णित उपायों के माध्यम से बुधदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। नीचे दिए गए उपाय न केवल मानसिक स्पष्टता और वाणी में सुधार लाते हैं, बल्कि व्यापारिक सफलता और आध्यात्मिक संतुलन की दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करते हैं।