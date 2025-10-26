Mangal Gochar 2025: तुला राशि वालों की बदलेगी तकदीर, मानें एस्ट्रोलॉजर की ये सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगल देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों के लिए यह समय साहसी फैसले लेने, भावनाओं को बदलने और नई शुरुआत करने के लिए उत्तम है। हालांकि, ध्यान रखें, इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, इसलिए रिश्तों और पैसों में सावधानी जरूरी है। आइए जानते हैं कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से तुला से धनु राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तुला राशि मंगल, आपके दूसरे और सातवें घर के स्वामी हैं और यह आपके दूसरे घर से गुजर रहे हैं। इस समय परिवार और पैसों पर ध्यान जरूरी रहेगा। आप पैसों के मामलों में थोड़ा दृढ़ होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि अपनों को चोट पहुँचाने वाले शब्द न बोलें।

मंगल का प्रभाव पांचवें, आठवें और नौवें घर पर भी है, जिससे क्रिएटिव या निवेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। संयम बरतें तो आध्यात्मिक प्रगति भी संभव है। उपाय: हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। परिवार में बातचीत करते समय गुस्से या कठोर बोलने से बचें।

वृश्चिक राशि मंगल आपके लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं और यह आपके पहले घर से गुजर रहे हैं, इसलिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। आप ऊर्जा, आत्मविश्वास और संकल्प की लहर महसूस करेंगे। हालांकि, impulsive या गुस्सैल निर्णय भी आ सकते हैं।

स्वास्थ्य और फिजिकल वाइटलीटी बेहतर रहेगी यदि ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। मंगल का प्रभाव चौथे, सातवें और आठवें घर पर भी रहेगा, जिससे रिश्तों और भावनात्मक गहराई में सुधार होगा। यह समय है जीवन की कमान अपने हाथ में लेने का।