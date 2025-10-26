Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Mangal Gochar 2025: तुला राशि वालों की बदलेगी तकदीर, मानें एस्ट्रोलॉजर की ये सलाह

    By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    मंगल देव के राशि परिवर्तन से कई राशियों के लिए साहसी निर्णय लेने और नई शुरुआत करने का समय है, लेकिन इसकी तीव्र ऊर्जा के कारण रिश्तों और पैसों में सावधानी बरतनी होगी। तुला राशि वालों को परिवार और धन पर ध्यान देना होगा, वृश्चिक राशि वालों को ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि तुला से धनु राशि पर मंगल गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Mangal Gochar 2025: मंगल देव को कैसे प्रसन्न करें?

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगल देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों के लिए यह समय साहसी फैसले लेने, भावनाओं को बदलने और नई शुरुआत करने के लिए उत्तम है। हालांकि, ध्यान रखें, इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, इसलिए रिश्तों और पैसों में सावधानी जरूरी है। आइए जानते हैं कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से तुला से धनु राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तुला राशि

    Tula

    मंगल, आपके दूसरे और सातवें घर के स्वामी हैं और यह आपके दूसरे घर से गुजर रहे हैं। इस समय परिवार और पैसों पर ध्यान जरूरी रहेगा। आप पैसों के मामलों में थोड़ा दृढ़ होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि अपनों को चोट पहुँचाने वाले शब्द न बोलें।

    मंगल का प्रभाव पांचवें, आठवें और नौवें घर पर भी है, जिससे क्रिएटिव या निवेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। संयम बरतें तो आध्यात्मिक प्रगति भी संभव है।

    उपाय:

    • हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें।
      • परिवार में बातचीत करते समय गुस्से या कठोर बोलने से बचें।

    वृश्चिक राशि

    Vrishak

    मंगल आपके लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं और यह आपके पहले घर से गुजर रहे हैं, इसलिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। आप ऊर्जा, आत्मविश्वास और संकल्प की लहर महसूस करेंगे। हालांकि, impulsive या गुस्सैल निर्णय भी आ सकते हैं।

    स्वास्थ्य और फिजिकल वाइटलीटी बेहतर रहेगी यदि ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। मंगल का प्रभाव चौथे, सातवें और आठवें घर पर भी रहेगा, जिससे रिश्तों और भावनात्मक गहराई में सुधार होगा। यह समय है जीवन की कमान अपने हाथ में लेने का।

    उपाय:

    • भावनाओं को संतुलित करने के लिए मेडिटेशन करें।
    • मंगलवार को लाल कपड़े पहनें ताकि मंगल की ऊर्जा मजबूत हो।

    धनु राशि

    Dhanu

    मंगल आपके पांचवें और बारहवें घर के स्वामी हैं और यह बारहवें घर से गुजर रहे हैं। यह समय मन की सोच, यात्रा और आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है। छिपे डर या खर्च सामने आ सकते हैं। मंगल का प्रभाव तीसरे, छठे और सातवें घर पर है, जिससे रिश्तों में टकराव को समझदारी से संभालना जरूरी है। विदेश या पीछे से काम करने वाले प्रोजेक्ट्स लाभदायक रहेंगे।

    उपाय:

    • घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में लाल मोमबत्ती या लाल दीपक जलाएं।
      • जरूरतमंदों या पशु आश्रयों को दान दें।

    यह भी पढ़ें- Mangal Gochar 2025: मंगल गोचर से मीन और कुंभ राशि के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, करें ये काम

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, संपर्क करें: hello@astropatri.com

     