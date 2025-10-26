Mangal Gochar 2025: कुंभ वालों को करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें बाकी दो राशियों का हाल
मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर सभी राशियों में परिवर्तन और ऊर्जा ला रहा है। यह कुंभ राशि के लिए करियर में प्रगति, मकर राशि के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति और मीन राशि के लिए उच्च शिक्षा व दार्शनिक विकास का समय है। लेख में इन राशियों के लिए विशेष लाभ और चुनौतियों से बचने हेतु उपाय भी बताए गए हैं।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर एक मजबूत और डायनामिक ज्योतिषीय इवेंट है, जो सभी राशियों में ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी का धमाका लेकर आया है। सही फैसलों से आप अंदर और बाहर दोनों जगह बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से कुंभ से मीन राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेंगे।
कुंभ राशि
मंगल आपके तीसरे और दसवें घर के स्वामी हैं और यह दसवें घर से गुजर रहे हैं। यह समय करियर में प्रगति और सत्ता हासिल करने का है। मेहनत का फल मिलेगा। आप अपने प्रोफेशनल रास्ते में ठोस कदम उठाएंगे। मंगल का प्रभाव पहले, चौथे और पांचवें घर पर भी रहेगा, जिससे व्यक्तिगत सोच, परिवार का असर और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ध्यान रखें कि ओवरवर्क से थकान न हो।
उपाय:
- मंगलवार को हनुमान को लाल कपड़ा चढ़ाएं।
- प्रोफेशनल रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें।
मकर राशि
मंगल आपके चौथे और ग्यारहवें घर के स्वामी हैं और यह ग्यारहवें घर से गुजर रहे हैं। यह समय लक्ष्यों को हासिल करने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत लाभकारी है। नेटवर्किंग और सोशल कनेक्शन से लाभ होगा। मेहनत की सराहना मिलेगी। मंगल का प्रभाव दूसरे, पांचवें और छठे घर पर है, जिससे वित्तीय और प्रोफेशनल सुधार संभव है। हालांकि, आत्मविश्वास ज़्यादा होने से वर्कप्लेस विवादों से बचें।
उपाय:
- गरीबों को लाल फल या दाल दान करें।
- हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि नकारात्मकता से सुरक्षा मिले।
मीन राशि
मंगल आपके दूसरे और नौवें घर के स्वामी हैं और यह आपके नौवें घर से गुजर रहे हैं। यह समय उच्च शिक्षा, यात्रा और दार्शनिक विकास के लिए अच्छा है। मेंटर से मार्गदर्शन या विश्वास में ब्रेकथ्रू संभव है। मंगल का प्रभाव बारहवें, तीसरे और चौथे घर पर है, जिससे अपने विचारों को चुपचाप व्यक्त करना और घर में संतुलन बनाए रखना आसान होगा। यह समय है अपने लक्ष्य की तरफ साहसिक कदम बढ़ाने का।
उपाय:
- मंदिर में लाल कपड़ा या मिठाई दान करें।
- शक्ति और फोकस के लिए “ॐ मंगलाय नमः” का जाप करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, संपर्क करें: hello@astropatri.com
