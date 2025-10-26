Mangal Gochar 2025: कर्क वालों की धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 27 अक्टूबर को मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर साहस और पहल को बढ़ावा देगा। प्रॉपर्टी या संपत्ति के मामले गति पकड़ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से कर्क से कन्या राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेंगे।

कर्क राशि मंगल, आपके दसवें और पांचवें भाव के स्वामी हैं और पांचवें घर से गुजर रहे हैं। इस समय क्रिएटिविटी, रोमांस और लीडरशिप के मौके मिल सकते हैं। यह समय छात्रों, कलाकारों और लीडरशिप रोल में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी भावनात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

इसलिए अपने पैशन को प्रैक्टिकलिटी के साथ बैलेंस करें। मंगल आपके आठवें, ग्यारहवें और बारहवें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद मिलेगी। लगातार प्रयास करने पर फाइनेंस में सुधार भी देखने को मिलेगा।