Mangal Gochar 2025: कर्क वालों की धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी, पढ़ें राशिफल
27 अक्टूबर को मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर (Mangal Gochar 2025) साहस और पहल को बढ़ावा देगा, जिससे संपत्ति और धन में वृद्धि हो सकती है। यह गोचर कर्क राशि वालों को रचनात्मकता और नेतृत्व के अवसर देगा, सिंह राशि वालों के घर-परिवार और संपत्ति के मामलों को मजबूत करेगा, जबकि कन्या राशि वालों के संचार, साहस और पेशेवर विकास को बढ़ावा देगा। आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कर्क से कन्या राशि पर मंगल गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 27 अक्टूबर को मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर साहस और पहल को बढ़ावा देगा। प्रॉपर्टी या संपत्ति के मामले गति पकड़ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं कि मंगल देव के राशि परिवर्तन से कर्क से कन्या राशि के जातकों को क्या लाभ मिलेंगे।
कर्क राशि
मंगल, आपके दसवें और पांचवें भाव के स्वामी हैं और पांचवें घर से गुजर रहे हैं। इस समय क्रिएटिविटी, रोमांस और लीडरशिप के मौके मिल सकते हैं। यह समय छात्रों, कलाकारों और लीडरशिप रोल में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी भावनात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।
इसलिए अपने पैशन को प्रैक्टिकलिटी के साथ बैलेंस करें। मंगल आपके आठवें, ग्यारहवें और बारहवें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद मिलेगी। लगातार प्रयास करने पर फाइनेंस में सुधार भी देखने को मिलेगा।
उपाय:
- मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं।
- उचित सलाह के बाद लाल मूंगा रत्न पहनें।
सिंह राशि
मंगल, आपके नौवें और चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे घर से गुजर रहे हैं। इस समय घर और परिवार से जुड़ी चीज़ें और भावनात्मक स्थिति मजबूत होगी। प्रॉपर्टी या संपत्ति के मामले गति पकड़ सकते हैं। परिवार के रिश्तों में गहरा बदलाव देखने को मिल सकता है।
आप अपने घर और अपनों को सुरक्षित रखने की तीव्र इच्छा महसूस करेंगे। मंगल का सातवें, दसवें और ग्यारहवें घर पर प्रभाव आपके प्रोफेशनल लाइफ और पार्टनरशिप में वृद्धि ला सकता है। ध्यान रखें, ज्यादा कंट्रोलिंग बनने से बचें।
उपाय:
- मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।
- परिवार के मामलों में शांत और संयमित रहें।
कन्या राशि
मंगल आपके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं और तीसरे घर से गुजर रहे हैं। यह समय कम्युनिकेशन, साहस और पहल को बढ़ावा देगा। अपने गोल्स की तरफ ठोस कदम बढ़ाने का यह अच्छा समय है।
छोटे सफर या वर्क-रिलेटेड मूवमेंट संभव हैं। भाई-बहन या करीबी रिश्तों में ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। मंगल का छठे, नौवें और दसवें घर पर प्रभाव आपको चुनौतियों पर काबू पाने और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करेगा।
उपाय:
- रोज़ाना “ॐ अंगारकाय नमः” का जाप करें।
- जरूरतमंद को लाल ग्राम दाल दान करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, संपर्क करें: hello@astropatri.com
