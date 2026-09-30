महालक्ष्मी व्रत में शुक्र को करें प्रसन्न, बस कर लें ये 5 आसान काम, पति-पत्नी में बढ़ेगा प्यार
महालक्ष्मी व्रत के दौरान शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से ...और पढ़ें
HighLights
माता लक्ष्मी की पूजा करें, श्रीसूक्त का पाठ करें।
शुक्र मंत्रों का जाप करें, सफेद वस्तुओं का दान करें।
स्वच्छता, सुगंध और सात्त्विक जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य, कला, भौतिक सुख-सुविधाओं और समृद्धि का कारक माना जाता है। वहीं माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसी कारण कई लोग महालक्ष्मी व्रत के दौरान अपने शुक्र को मजबूत बनाने के लिए उपाय करते हैं। साथ ही ये व्रत पति-पत्नी के संबंधों को भी मधुर बनाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो ये सरल और असरदार उपाय कर सकते हैं।
माता लक्ष्मी की पूजा करें
महालक्ष्मी व्रत के दौरान सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान की सफाई करके वहां माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। माता को पुष्प, अक्षत, फल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है।
श्रीसूक्त का पाठ करें
माता लक्ष्मी की पूजा में श्रीसूक्त का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धा के साथ श्रीसूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ किया जा सकता है। यदि पूरा पाठ करना संभव न हो तो माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप भी किया जा सकता है।
शुक्र मंत्र का जाप
शुक्र ग्रह से जुड़े मंत्रों का जाप शुक्रवार के दिन किया जाता है। मान्यता के अनुसार इनमें से किसी एक मंत्र का 108 बार जाप किया जा सकता है—
"ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः।"
या
"ॐ शुं शुक्राय नमः।"
मंत्र जाप शांत मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए।
सफेद वस्तुओं का दान
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह का संबंध सफेद रंग और कुछ सफेद वस्तुओं से बताया गया है। इसलिए शुक्रवार को चावल, दूध, दही, घी, मिश्री, सफेद मिठाई या सफेद वस्त्र का दान करने की परंपरा है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
सफेद वस्त्र पहनें
शुक्रवार को सफेद या हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। हालांकि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और स्वच्छता है, इसलिए केवल रंग को लेकर बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
सुगंध और स्वच्छता का ध्यान रखें
शुक्र को सौंदर्य और सुगंध से भी जोड़ा जाता है। इसलिए स्नान के बाद हल्की प्राकृतिक सुगंध या इत्र का प्रयोग करें। घर, पूजा स्थान और आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखना भी धार्मिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है।
व्रत में सात्त्विकता रखें
महालक्ष्मी व्रत के दौरान सात्त्विक भोजन करने, क्रोध और कटु वचन से बचने तथा मन को शांत रखना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना और परिवार में प्रेम व सद्भाव बनाए रखना भी इस व्रत को पूर्ण बनाता है ।
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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।